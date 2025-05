Dvojec Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns podaljšal upanje New Yorka

Košarkarji New York Knicks so v finalu vzhodne konference lige NBA doma premagali Indiano Pacers s 111:94 in skupni izid v zmagah znižali na 2:3.

Galerija Prvi zvezdnik New Yorka Jalen Brunson je svojo nalogo opravil z odliko. FOTO: Brad Penner/Imagn Images Via Reuters Connect

Š. R., STA