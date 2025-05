Ni znal angleško, lagali so o njegovi starosti, a je postal legenda

Desetletje, od leta 1985 do leta 1995, je Manute Bol igral v ligi NBA, a nihče uradno ni vedel, koliko je star. Skrivnost Sudanca, ki je umrl leta 2010 zaradi bolezni ledvic uradno star 48 let, je razkril človek, ki ga je pripeljal v ZDA Kevin Mackay. »Izmislil sem si datum rojstva, ker ni imel pojma, koliko je star,« je povedal trener za 'zagsblog.com'. Mackay je Bola zagotovil univerzi Cleveland State v ligi NCAA, za katero pa nikoli ni igral, ker ni znal angleško.

»Vedeli smo, da ga ne moremo spraviti na univerzo, a kaj naj bi storili? Ga poslali nazaj? Ni hotel iti. Njegovi ljudje so tam umirali. Skratka, nismo pridobili nobene konkurenčne prednosti, nobene,« je razkril trener, ki je bil leta 1990 odpuščen iz Clevelanda po težavah z alkoholom in zlorabo substanc, zaradi katerih je bil aretiran. »Želel sem, da se mu bodo odprla vrata lige NBA. Če si mlad, je prihodnost svetla, če si star, se ti vrata zaprejo,« je razloge za prikrivanje starosti pojasnil Mackay, ki trdi, da je bil Bol rojen med letoma 1946 in 1962, in da je v ligi NBA igral v starosti med 40 let in 50. Rojstni datum je na uradu za emigracijo zagotovil zato, ker je bilo več uradnikov navijačev Clevelanda. Bol se je nato vpisal na univerzo Bridgeport, leta 1985 pa ga je na naboru izbral Washington.

Suhljati, 231 cm visoki košarkar z razponom rok 259 cm, je v karieri dosegel več blokad, kot košev. V povprečju je na 644 tekmah za Washington; Golden State in Miami dosegel 2,6 točke, 4,2 skoka, 0,3 podaje in 3,34 blokade.