Gladek poraz ni bil prijeten, a je prišel v pravem trenutku pred EP

Opozorilo je bilo zelo neprijetno in je morda že obsodilo slovenske košarkarje na dvoboj z Izraelom za tretjo, zadnjo vozovnico iz skupine J v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023. Prišlo pa je pravočasno. Pred četrtkovim začetkom evropskega prvenstva so igrali veliko slabše, kot bodo morali za uspešno obrambo šampionskega naslova, in se prepričali, da jim ne bodo samoumevno pripisali zmag zgolj zato, ker moštvo vodita Luka Dončić in Goran Dragić. Nemci so ob zmagi z 90:71 izkoristili številne slabosti Slovencev in odprli oči tudi drugim reprezentancam.

Kaj je najbolj škripalo v slovenskem moštvu? Katere ključne številke je nanizal Goran Dragić? Kako so Nemci uspavali evropske prvake? Kako je tekmo videl Aleksander Sekulić? Zakaj so bili njegovi aduti precej več časa v obrambi kot v napadu?