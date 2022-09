Legendarni Slavnić: Srbija je pred vsemi

Legendarni srbski košarkar Zoran Slavnić je navdušen nad predstavami svojih rojakov na evropskem prvenstvu, vendar pa je opozoril, da pravih preizkušenj še niso imeli. Kot je ocenil, jih čakajo še določene nevarnosti, med katere je uvrstil tudi slovensko reprezentanco.

»Menim, da smo najboljši, a se bodo v izločilnih bojih pojavljale določene nevarnosti. Hrvaška s tremi igralci iz lige NBA je, če ima svoj dan, ena od njih. Tu so še Nemčija, Litva, Grčija in Slovenija. Toda verjamem, da imamo mi vendarle nekaj prednosti pred vsemi. Imamo najboljšega in najizkušenejšega trenerja, dobro psihološko pripravljenost, tradicijo, imamo pa tudi Jokića, igralca za odločilne koše, ki na koš meče z oddaljenosti enega ali dveh metrov, kar je zagotovo bolje kot Dončićevi meti z osmih metrov,« je povedal Slavnić, ki je dosedanje zmage Srbije označil za predjed. Zdaj jo čaka glavna jed, upa pa, da bo prišla tudi do posladka.

Ob selektorju Svetislavu Pešiću in Nikoli Jokiću prednost Srbije vidi prednost tudi v organizatorju igre Vasiliju Miciću in še nekaterih drugih rečeh: »Imamo najkoristnejšega igralca lige NBA, najkoristnejšega igralca evrolige, imamo pa tudi najboljšo ekipo pomočnikov tema dvema igralcema. Imamo odlične strelce, ki sicer še niso dokazani asi. Če tem igralcem steče met, je Srbijo nemogoče premagati,« je prepričan Slavnić.

Nekdanji organizator igre trdi, da imata ob Srbiji le še Italija in Španija dobra selektorja, nimata pa ekipe, da bi se lahko potegovali za najvišja mesta. »Na prvenstvu imamo galerijo neprepričljivih trenerjev, ki so še kako pomembni. Tega se jaz kot nekdanji trener, ekstremno neuspešen, v oklepaju lahko napišete, da brez osvojenih naslovov, zelo zavedam. Trener se izkaže tudi pri visokem vodstvu ekipe, na tem prvenstvu pa smo videli vodstvo Hrvaška proti Estoniji za 15 točk, na koncu pa se je morala krčevito boriti za zmago,« je še dejal 72-letni srbski strokovnjak.