Liga Nova KBM z novim tekmovalnim sistemom

Pobudo za spremembo je podalo združenje prvoligašev. Liga Nova KBM bo tako že v prihodnji sezoni potekala po trikrožnem sistemu. V prvem delu znova ne bo Cedevite Olimpije, ki se bo vključila v četrtfinalu. Izvršni odbor KZS je na pobudo po odločitvi Združenja klubov 1. SKL obravnaval in sprejel odločitev o spremembi tekmovalnega sistema v elitnem ligaškem tekmovanju, ki stopi v veljavo že s sezono 2022/23.

V prvem delu tekmovanja praviloma nastopajo vse prijavljene ekipe, ki si zagotovijo nastop po določilih tekmovalnega pravilnika in pravilnika o licenciranju. Tekmovanje po novem poteka po trikrožnem ligaškem sistemu in razporedu, ki je določen na podlagi Bergerjeve tabele in izžrebanih številk v skladu s koledarjem tekmovanja.

Izvršni odbor KZS lahko izjemoma dovoli največ enemu klubu, da članska ekipa ne sodeluje v prvem delu tekmovanja, v kolikor je izpolnjen pogoj, da ekipa sodeluje v dveh mednarodnih tekmovanjih, v katerih se v prvem delu ligaškega tekmovanja odigra najmanj 10 kol v ligi prvakov, evropski ligi, pokalu Uleb ali ligi Aba. To možnost je tudi v tej sezoni izkoristila Cedevita Olimpija, ki se bo tako v prvenstvo vključila v četrtfinalu. Ligo bo tako v prvem delu znova sestavljalo deset moštev.

Zadnjeuvrščena ekipa tega dela tekmovanja izpade iz 1. SKL in v naslednji tekmovalni sezoni sodeluje v 2. SKL. V tekmovanje 1. SKL se uvrsti prvouvrščena ekipa 2. SKL.

Drugi del lige Nova KBM po novem ne tvorita več liga za prvaka in liga za obstanek, temveč bodo ekipe takoj začele s končnico za naslov državnega prvaka. V njo se uvrsti osem najbolje uvrščenih ekip. Ker Cedevita Olimpija ne sodeluje v prvem delu tekmovanja 1. SKL, se bo v sezoni 2022/23 v končnico uvrstilo sedem najbolje uvrščenih ekip prvega dela.

Ljubljanska zasedba v končnici nastopa kot prvouvrščena ekipa lige, vendar v nobenem delu končnice nima prednosti tekme več na domačem igrišču. V prvem kolu končnice (četrtfinale) ekipi igrata na dve dobljeni tekmi, enako je tudi v polfinalu, finale pa se igra na tri dobljene tekme.