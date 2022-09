»Mladenič«, ki je zasenčil NBA mojstra za trojne dvojčke

Slovenski košarkarski navijači so se nadejali zmagoslavja proti Poljakom in še eni čudežni predstavi Luke Dončića, videli pa sanjsko razigrane Poljake in čudežno predstavo njihovega glavnega junaka Mateusza Ponitka.

»Igral je kot LeBron James,« je na svoji spletni strani zapisala Wyborcza, eden od največjih poljskih dnevnikov.

Ni pretiraval, sinoči je Ponitka postal šele četrti košarkar v zgodovini evropske košarke, ki je dosegel trojni dvojček – 25 točk in po 16 skokov ter asistenc. Debelo je zasenčil tudi našega mojstra za trojne dvojčke Dončića.

»On je verjetno največji poljski košarkar v zgodovini. Je še mlad, njegovo obdobje šele prihaja,« se je šalil drugi veliki junak četrtfinalnega dvoboja na evropskem prvenstvu v košarki, poljski selektor Igor Miličić. Hrvaški strokovnjak je hvalil svojega sijajnega varovanca po njkavečji zmagi v novejši zgodovini poljske košarke (90:87).

Mateusz Ponitka je četrti košarkar v zgodovini evropskih prvesjtev, ki je dosegel trojni dvojček. FOTO: Oliver Behrendt/AFP

»Je neverjeten vodja, kar je naredil, je neverjetno. Celo moštvo je bilo neverjetno,« je bil vzhičen 46-letni Slavonec iz Slavonskega Broda.

»Tekma je bila težka. O trojnem dvojčku me sprašujte po prespani noči. Bil je prvi v karieri in nisem pričakoval, da ga bom uječl prav na euru,« je po največji zmagi povedal Ponitka, ki je konec klubske sezone dočakal pri italijanskem klubu iz Reggiane, kamor je »prebegnil« po dveh sezonah iz ruskega Zenita iz St. Peterburga

»Vesel sem napše zmage. Statistika me ne zanima toliko, pomembno je, da bomo zmagovalci, ker se zapomni samo njih. Ko želiš znmagati, se moraš maksimalno žrtvovati. Če si si v slačilnico prišel brez modric, brez krvi na dresu, pomeni, da se nisi boril, kot bi se moral,« je še dodal krvni nekdanjih evropskih prvakov.