Navdušuje jih Union, a tudi Albo imajo radi

Berlin se nenehno spreminja od 13. stoletja, ko se je prvič znašel v uradnih zapisih, toda eno dejstvo ostaja nespremenjeno. Ko stopaš po njegovih ulicah, ki so v sodobnih časih na gosto posejane s pisanimi prodajalnami iskalcev sreče z vsega sveta, začutiš spoštovanje do njegove bogate zgodovine in do vsega, kar se je dogajalo v njegovih nedrjih. Dobrega, lepega in tudi tragičnega za človeštvo. Do nedelje bo košarkarska metropola stare celine, tako kot je bil leta 1993.

Med prvimi sprehodi se obiskovalci po ogledu številnih mestnih znamenitosti in umiku iz bleščavega vrveža med domove vsakdanjih ljudi težko ognejo občutku, da so že bili v Berlinu. Prebudijo se jim namreč spomini iz drugih dežel in krajev. Denimo na Ankaro in Istanbul, s katerima imajo slovenski košarkarji različne izkušnje z EP. Prvo bi si najraje za vedno izbrisali iz misli, zato pa ne bi imeli prav nič proti, če bi v Berlinu ponovili zlati podvig iz Istanbula 2017.

Čeprav se bodo Luka Dončić, Goran Dragić & Co. po zmagi nad Belgijo vrnili v akcijo šele v sredo proti Poljski, ne bodo imeli časa za dodatno širjenje obzorij zunaj Mercedes Benz Arene, vadbene dvorane in hotela. Večina jih vendarle kar dobro ve, da ima Berlin tudi bogato športno zgodovino. Kaj nudi in na kaj je še posebej ponosen?