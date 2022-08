Selektor črtal Gregorja Horvata in Jakoba Čebaška

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je tri dni pred začetkom 41. evropskega prvenstva določil dvanajsterico igralcev, ki bo v Kölnu ter Berlinu branila zlato medaljo iz Istanbula 2017. Kot zadnja sta izpadla Gregor Hrovat in Jakob Čebašek.

Reprezentanco tako sestavljajo Goran Dragić, Žiga Samar, Luka Rupnik, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Edo Murić, Mike Tobey, Jaka Blažič, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Vlatko Čančar in Luka Dončić.

Slovenija bo na prizorišče predtekmovalne skupine B v Köln prispela danes popoldan, prvi trening pa bo opravila v torek. Uvodna preizkušnjo na EP jo čaka v četrtek ob 17.15 proti Litvi.

V skupini so še Madžarska (3. september, 20.30), Bosna in Hercegovina (4. september, 17.45), Nemčija (6. september, 20.30) in Francija (7. september, 17.15). V osmino finala v Berlin se bodo uvrstile prve štiri ekipe.