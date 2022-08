Slovenci tudi v Celju ukrotili trdožive Hrvate

Slovenska košarkarska reprezentanca je priprave na kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 in septembrsko evropsko prvenstvo v Nemčiji končala brez poraza. V šesti prijateljski tekmi je v Celju premagala Hrvaško s 94:88 (25:25, 41:46, 77:72).

Slovenija : Hrvaška 94:88 (25:25, 41:46, 77:72) Dvorana Zlatorog, gledalcev 5200, sodniki: Grbić, Pipan, Palčič (vsi Slovenija).

Slovenija: G. Dragić 19, Nikolić 8 (2:2), Prepelič 9 (6:7), Tobey 11 (1:2), Blažič 2, Dimec 7 (1:1), Z. Dragić 7 (1:2), Čančar 21 (3:4), Dončić 10 (5:8).

Hrvaška: Smith 13, Simon 9, Hezonja 8, Šarić 18, Gnjidić 2, Matković 10 (2:2), Zubac 13 (3:4), Bogdanović 15 (3:3).

Prosti meti: Slovenija 20:27, Hrvaška 8:9.

Met za dve točki: Slovenija 19:30, Hrvaška 22:41.

Met za tri točke: Slovenija 12:40 (Čančar 4, G. Dragić 2, Nikolić 2, Z. Dragić 2, Dončić, Prepelič), Hrvaška 12:29 (Šarić 4, Smith 3, Simon 3, Bogdanović 2).

Skoki: Slovenija 42 (29 + 13), Hrvaška 38 (30 + 8).

Osebne napake: Slovenija 18, Hrvaška 28.

Pet osebnih: Smith (40.).

Po skoraj mesec dolgih pripravah se bo naslednji teden začelo zares. V četrtek in nedeljo Slovenijo čakata dve tekmi v kvalifikacijah za SP proti Estoniji v Celju in z Nemčijo v Münchnu, 1. septembra pa se bo v Kölnu začelo evropsko prvenstvo. Slovenija bo igrala v skupini z Litvo, Madžarsko, Bosno in Hercegovino, Nemčijo in Francijo.

Najboljša strelca Slovenije proti Hrvaški sta bila Vlatko Čančar z 21 točkami in Goran Dragić, ki jih je zbral 19.

Aleksander Sekulić, selektor Slovenije: »Hrvaška se je predstavila z močno drugačno in boljšo ekipo kot konec junija v Stožicah, kar se je predvsem videlo v prvem polčasu, ko nam je povzročala obilico preglavic. Med odmorom smo se pogovorili v garderobi, prišli na igrišče z več energije, dvignili smo nivo igre v obrambi, posledično nam je stekel napad in vse je bilo precej lažje. Vesel sem tudi, da smo uspeli enakomerno razdeliti minutažo med igralce, kar je bil tudi en od ciljev pred tekmo.«

Slovenija je bila na prijateljskih tekmah v zadnjih dobrih dveh tednih boljša od Nizozemske (83:76), Črne gore (70:52), Turčije (104:103), Ukrajine (86:82), Srbije (97:92) in Hrvaške.

Luka Dončić je bil zvezda večera v Celju. FOTO: Voranc Vogel

Slednjo je premagala drugič v zadnjih dveh mesecih - v Stožicah jo je v kvalifikacijah za SP nadigrala z 28 točkami razlike - in petič zapored. Hrvati so bili nazadnje boljši septembra 2018.

Mike Tobey: »Vedno je lepo zmagati, tudi če gre samo za test oziroma prijateljski preizkus moči. V prvem delu nismo bili pravi, nadaljevanje tekme pa je bilo veliko boljše. Bolj čvrsti smo bili v obrambi, pokazali smo karakter in borbenost ter zasluženo zmagali.«

Podobno kot na prej omenjenih tekmah s Turčijo in Srbijo, ki sta bili odločeni šele po podaljšku, je Slovenija tudi tokrat pokazala borbeno in ekipno predstavo, odlično pa je odigrala predvsem tretjo četrtino, v kateri je dosegla 36 točk. Kapetan Goran Dragić je v tem delu igre zbral štirinajst od skupno devetnajstih točk (met 8:11, trojke 2:4).

Slovenija je v tretji četrtini z delnim izidom 14:2 nadoknadila devet točk zaostanka (44:53) ter v začetku zadnjega dela povedla z 80:72. Prednost je zadržala, čeprav je selektor Aleksander Sekulić večino zadnje četrtine odigral praktično z rezervno postavo. Do najvišje prednosti na tekmi (87:76) je Slovenija prišla v zasedbi Luka Rupnik, Gregor Hrovat, Klemen Prepelič, Vlatko Čančar in Žiga Dimec.

Prvi strelec Slovenije je bil tokrat Čančar z 21 točkami (met 7:9, trojke 4:6, 9 skokov). Sledil mu je Dragić, enajst točk in šest točk je zbral Mike Tobey, Luka Dončić pa je v 21 minutah dosegel deset točk (met 2:9, trojke 1:7, 6 podaj, 5 skokov, 5 izgubljenih žog).