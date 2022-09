Tobey zna stisniti zobe; Lukov gleženj? Nič ne vem o tem

Slovenski košarkarji so osredotočeni na četrtfinalni obračun evropskega prvenstva, ki jih v Berlinu čaka v sredo ob 20.30. Potem ko so včeraj izvedeli, da jim zaradi poškodbe mišice ne bo mogel pomagati Zoran Dragić, je nekaj novih skrbi v slovenski tabor prinesel rahel zvin gležnja Luke Dončića.

Slovenski superzvezdnik se je poškodoval na nedeljskem večernem treningu ob stiku z Edom Murićem. Kot je povedal selektor Aleksander Sekulić, poškodba ni resnejše narave, je pa Dončić izpustil zadnji del današnjega treninga v dvorani Mercedes-Benz in si gleženj hladil z ledom.

»Luka je sicer opravil trening, a se mu je na trenutke videlo, da ga poškodba malce moti. Verjamem, da bodo vsi igralci do tekme s Poljsko v pripravljeni na boj, saj bodo morali zaradi odsotnosti Zorana Dragića dati še kakšen atom moči več od sebe,« je po današnjem treningu povedal selektor Sekulić.

Mike Tobey je izpustil tekmo s Francijo zaradi zvina gležnja. FOTO: Annegret Hilse Reuters

Da poškodba gležnja na desni nogi Luke ni težje narave, je nato nakazala reakcija Mika Tobeyja, ki je po Sekuliću stopil pred slovensko sedmo silo. Na vprašanje, ali ima kakšen nasvet za Luko glede zdravljenja gležnja, je presenečeno vprašal. »A je kaj narobe z njegovim gležnjem. Nič ne vem. Danes je normalno treniral.«

Američan, ki si je gleženj zvil pred slabih tednom na tekmi proti Nemčiji, je nato povedal, da se ekipa zavzeto pripravlja na tekmo s Poljsko, ki jo je treba spoštovati, glede svojega gležnja pa je dejal, da je celo sam presenečen nad hitrim in uspešnim potekom rehabilitacije. Na tekmi proti Belgiji v osmini finala je Tobey igral dobrih 26 minut.

Aleksandra Sekulića ne skrbi Dončićev gleženj. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Pred številno zasedbo slovenskih novinarjev v Berlinu je danes prišel tudi generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Rašo Nesterović. Poudaril je, da verjame, da bodo slovenski košarkarji proti Poljski pokazali pravi pristop in da bodo osredotočeni na igro od prve minute dalje.

Nesterović: Ugled moramo potrditi na parketu

»Fantje so šampioni, igrajo v najboljših klubih po Evropi in ZDA, tako da so dovolj izkušeni, da vedo, kako se je treba lotiti tekmecev v tej fazi tekmovanja. Prepričan sem, da bodo v sredo pravi že v štartu tekme. Vse to je stvar pristopa in zbranosti,« je dejal Nesterović.

»Zavedati se moramo, da se ne bo nihče predal vnaprej, ker smo Slovenija oziroma evropski prvaki. Ravno obratno, hotel se bo še dodatno dokazati, saj bo na očeh celotne svetovne košarkarske javnosti. Naš ugled moramo potrditi na parketu,« je dodal generalni sekretar.

Rašo Nesterovič je prepričan, da ima Slovenija dovolj kakovosti za kolajno. FOTO: Igor Zaplatil

Tekma med Slovenijo in Poljsko bo zadnji četrtfinale. V torek ob 17.15 in 20.30 sta na sporedu tekmi Španija - Finska in Nemčija - Grčija, v sredo pa še Italija - Francija. Polfinala bosta v petek, 16. septembra, finale in tekma za 3. mesto pa v nedeljo 18. septembra.