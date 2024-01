Erik Spoelstra z rekordno pogodbo, a ne z najvišjo plačo ima Gregg Popovich

Vodilni možje Miamija so dobro delo trenerja Erik Spoelstra nagradili z rekordno pogodbo. Nekdanji trener slovenskega košarkarskega zvezdnika Gorana Dragića in štirikratni prvak lige NBA sta sklenila osemletno pogodbo za 110 milijonov evrov. To je najvišja in hkrati najdaljša pogodba za trenerja v zgodovini ligi NBA ter tudi v ameriškem profesionalnem športu nasploh. Spoelstra na letni ravni pri plači zaostaja le za nestorjem med trenerji Greggom Popovichem, ki pri San Antoniu zasluži 17,5 milijona evrov.

Triinpetdesetletni Spoelstra je pri Miamiju že od leta 1995 in je napredoval od video analitika, pomočnika ter do glavnega trenerja leta 2008. Zamenjal je legendarnega Pata Rileyja, zdajšnjega predsednika franšize in enega od lastnikov. V letih 2012 in 2013 je Spoelstra popeljal Miami do naslova prvakov, še štirikrat pa v finale – 2011, 2014, 2020, 2023.