Giannis Antetokounmpo podpisal pogodbo, ne da bi vedel, koliko bo zaslužil

Eden od najboljših košarkarjev na svetu Giannis Antetokounmpo se je po prvi Milwaukeejevi tekmi v sezoni lige NBA lahko prešerno veselil. Prvaki iz leta 2021 so v derbiju vzhodne konference premagali Philadelphio s 118:117, potem ko je takoj zablestel največja vezdniška okrepitev poletnega prestopnega roka Damian Lillard. Ta je zabil zadnjih 11 enajst točk in skupno kar 39, zaradi česar je bilo tudi zelo razpoložen »Greek Freak«, ki je sicer dosegel 23 točk in 13 skokov. Toda 28-letni Grk nigerijskega rodu je že pred tekmo dvignil precej z nenavadnim razkritjem. Pred kratkim je podaljšal pogodbo z Milwaukeejem še za tri leta, do leta 2028. Zaslužil bo kar 176 milijonov evrov, kar pa ni bilo tako dovolj, da bi ga posebej zatreslo.

»Prvič v svoji karieri v ligi NBA nisem vedel za številke v moji pogodbi. Samo podpisal sem jo, ker sem želel ostati v Milwaukeeju. Sem zelo zvest. Ker je bil klub ob meni, ko sem začenjal kariero, sem z njim do konca življenja. Želim se oddolžiti mestu in osvojiti še en naslov prvaka. Potrudil sem bom po svojih najboljših močeh, da bi imeli še eno šampionsko parado,« je bil iskriv izjemni Antetokounmpo.

V drugi današnji tekmi lige NBA in še enemu zvezdniškemu dvoboju – veteranskega dvojca LeBron James (21 točk) proti Kevin Durant (31 točk, 11 skokov) – so košarkarji Los Angeles Lakers premagali Phoenix s 100:95.