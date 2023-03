Golemac je preprosto moral oditi, kako se bodo odzvali košarkarji?

V nadaljevanju preberite:

Ironija je popolna. Jutri bo minilo 29 let, odkar so Olimpijini košarkarji osvojili evropski pokal v nepozabnem finalu v Lozani, ob obletnici pa bodo isti dan ob 19.30 gostovali v Ulmu brez sleherne možnosti za preboj med najboljšo šestnajsterico tekmovanja, ki je leta 2002 prešel pod okrilje Uleba. V Nemčijo so se odpravili s slabimi občutki po polomu v Zadru in brez Jurice Golemca, ki ni več trener moštva.

Kaj je ob njegovi razrešitvi spodbudilo klubsko vodstvo? Dolgo je kazalo, da bo potrpelo do konca sezone, zakaj nenaden zasuk? Kaj bo z igralskim kadrom in kakšen bo postopek pri iskanju novega trenerja?