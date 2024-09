Z željo in borbenostjo napolniti Stožice, sledili bodo tudi rezultati

V nadaljevanju preberite:

V novi, razširjeni podobi se liga ABA vrača pod regionalne košarkarske obroče, tokrat se bo za naslov prvaka potegovalo 16 moštev. Tudi Cedevita Olimpija, ki po vzpodbudnem pripravljalnem obdobju znova meri vsaj na uvrstitev v končnico, potihem še višje, in Krka, ki je po zaslugi širitve kljub zadnjemu mestu v minuli sezoni obstala med elito. O favoritih ni dvoma, Partizan in Crvena zvezda sta razred zase, oči bodo uprte tudi v Dubaj.

Po lanski podpovprečni sezoni so v Stožicah obrnili nov list, s prihodom športnega direktorja Chechuja Mulera in trenerja Zvezdana Mitrovića so na novo postavili temelje strokovnega dela, tudi kadrovsko so zasedbo popolnili prej kot v minulih sezonah. Zmaga na superpokalnem srečanju s Krko je bila »nujna«, a tudi bolj zanesljiva od pričakovanj, v porazih z evroligašema Panathinaikosom in Bayernom so bili vidni obrisi ekipe, ki bi na regionalnem nivoju lahko konkurirala za vrh.

»Zadovoljen sem s pripravljalnim obdobjem, Joan Beringer in Lovro Gnjidić sta vprašljiva zaradi viroze, preostanek ekipe pa je zdrav,« za začetek pojasnjuje Mitrović, ki je po superpokalnem srečanju razmišljal takole: »Igralci so se dobro odzvali na treninge in pokazali dovolj agresivnosti predvsem v obrambi, ritem smo ohranjali do konca. A proti FMP-ju bo zgodba povsem drugačna, že za uvod nas čaka težko gostovanje v Srbiji, razpored nam ni bil najbolj naklonjen. Prva tekma je vedno loterija, lahko dobro začneš, pa te nato čaka slaba sezona, velikokrat je bilo tudi obratno.«