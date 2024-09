Favorita Zvezda in Partizan, visoko meri tudi Cedevita Olimpija

S tekmo med Cibono in Zadrom bodo odprli 24. sezono košarkarske lige Aba. V njej bo igralo 16 moštev, saj se je tekmovanju priključil klub iz Dubaja, slovenske barve bosta znova zastopali Cedevita Olimpija in Krka.

Ljubljančani, ki tako kot v zadnjih sezonah merijo na preboj v zaključne boje oziroma končnico – tja letos vodi prvih osem mest –, bodo sezono začeli v nedeljo na gostovanju v Beogradu pri FMP, Krka, ki si je lani obstanek zagotovila zaradi širitve lige, pa se bo tudi letos borila v spodnjem delu razpredelnice. Prva tekma jo čaka prav tako v nedeljo doma proti Megi.

Štirje Slovenci pri drugih klubih

Razmerja sil ostajajo približno enaka kot v pretekli sezoni. Glavna favorita za naslov sta evroligaša Crvena zvezda in Partizan. Crvena zvezda je tudi branilec naslova; vseh sedem naslovov je osvojila v zadnjih devetih sezonah in se po številu lovorik izenačila s Partizanom.

Ljubljančane vodi trener Zvezdan Mitrović. FOTO: Cedevita Olimpija

Štirje Slovenci bodo nastopali za klube izven Slovenije. Klemen Prepelič je član Dubaja, ki ga bo vodil Jurica Golemac, Matic Rebec je ostal pri FMP, v Beogradu pa sta nastanjena tudi Sergej Macura in Urban Kroflič, ki bosta branila barve Mege. Trener Budućnosti bo še naprej Andrej Žakelj.

Cedevita Olimpija, ki jo sredi naslednjega tedna čaka še začetek v evropskem pokalu, je po izpadu lani v četrtfinalu proti Megi močno spremenila igralski kader. Novi trener Zvezdan Mitrović je zadržal štiri igralce iz lanske zasedbe (Jaka Blažič, Dewayne Stewart, Gregor Glas, Rok Radović) ter ob Lovru Gnjidiću, ki je bil posojen Megi, podpisal osem novih košarkarjev.

To Brynton Lemar (Hapoel Jeruzalem), Aleksej Nikolić (Elan Chalon), Martinas Geben (Baxi Manresa), Žiga Daneu (Kansai Helios), DeVante Jones (Le Mans), Bine Prepelič (Spirou Basket Charleroi), Devin Robinson (Baxi Manresa) in Derek Ogbeide (Pistoia).

V Stožicah bo igral tudi Aleksej Nikolić. FOTO: Cedevita Olimpija

Tudi Krka, ki bo naslednji teden začela nastopati v domačem prvenstvu oziroma ligi OTP banka, je bila aktivna v prestopnem roku. Na klop je sedel Dejan Jakara, iz prejšnje sezone pa so ostali le Jan Špan, Niko Bačvić, Miha Cerkvenik in Robert Jurković.

Od šesterice novih igralcev pri Krki so trije Slovenci – Tibor Mirtič (Kansai Helios), Jaka Klobučar (Ilirija) in Jakob Čebašek (Minsk) – ter trije tujci Tayler Persons (Dabrowa Gornicza), Brady Skeens (Piacenza) in Marc Garcia Antonell (Dabrowa Gornicza).