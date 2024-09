Zmaji iz Laškega s stotico in zvrhano mero samozavesti

Čakanje na pričetek nove košarkarske sezone je bilo dolgo, čakanje na superpokalnega zmagovalca precej manj. Cedevita Olimpija je v dvorani Tri lilije v Laškem potrdila vlogo favorita in kljub temu, da je pri Ljubljančanih nekaj nosilcev igre ostalo na klopi, je Krka stik uspela držati le v prvi četrtini. Nato je voz zmajev močno potegnil do zanesljive zmage s 103:73.

Ljubljanski strateg Zvezdan Mitrović je pred superpokalom izzval predvsem slovenske igralce, da dokažejo svojo vrednost in vložijo kandidaturo za resno minutažo tudi na prihajajočih tekmah jadranske lige in evropskega pokala. Na klopi je pustil nosilca igre Devina Robinsona in DJ Stewarta, mladega Joana Beringerja je v posteljo položila viroza. Na drugi strani je ekipa Krke v prvih minutah pokazala zrelo igro, Jakob Čebašek je pod ljubljanskim košem izkoriščal obdobja zmede in po desetih minutah so Novomeščani še bili zraven, preden so zmaji stopili na plin.

V igri zdaj 13-kratnih superpokalnih prvakov je izstopala agresivna igra v obrambi, Mitrović je ritem ohranjal s pogostimi menjavami na branilskih položajih, pod košem sta si Martinas Geben in Derek Ogbeide znova razdelila minutažo, priložnost je solidno izkoristil tudiki se po vrnitvi iz Heliosa drugič skuša prebiti med stožiške prvokategornike. Znova velja izpostaviti igro, ki v igro Olimpije vnaša mirnost, z izkušnjami krade žoge in zna tudi izsiliti koš, ko ostali načrti padejo v vodo. Ko bo v tekmovalno formo prišel še nekoliko »zarjaveli« kapetan Jaka Blažič, bo slovensko jedro ekipe dobilo obrise, ki jih navijači v Stožicah želijo in pričakujejo od tokratne zasedbe zmajev.

S superpokalno zmago je Cedevita Olimpija potrdila, da je na slovenskih parketih izrazit favorit za vse tri lovorike, pri Krki pa se je uresničila bojazen trenerja Dejana Jakare, da hitri igri Ljubljančanov ne bodo kos. Razlog za visok poraz lahko poiščejo v zelo slabem metu iz igre, zatajili so tudi na črti prostih metov, predvsem pa so se v drugi četrtini spustili v dir z Ljubljančani, kar so višji, telesno močnejši in roko na srce kvalitetnejši tekmeci zlahka izkoristili.

Po tekmovalnem »ogrevanju« so precej bolj zadovoljni lahko v taboru zmagovalcev, nenazadnje tudi zato, ker so tekmo zaključili s praznim zdravniškim kartonom, na pravi odgovor o dometu slovenskih predstavnikov bo potrebno počakati vsaj do konca tedna, ko se bo začelo zares tudi v ligi ABA.