Goran Dragić bi pred slovesom osvojil še sever celine

V nadaljevanju preberite:

Goran Dragić ni ravno košarkar, ki bi menjaval klube tako kot nogavice. V prvih 13 sezonah v ligi NBA je igral za Phoenix (2008-11 in 2012-15), Houston (2011-12) in Miami (2015-21), pri 35 letih starosti pa je prvič zapustil ZDA in v Kanadi okrepil Toronto. K prvakom leta 2019 je prišel v obdobju temeljite prenove moštva in med njegovimi novimi soigralci ni nihče starejši od 29 let. Dva tedna pred prvim uradnim nastopom v novem prvenstvu vendarle ne skriva optimizma.