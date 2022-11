Goran Dragić po slovesu Steva Nasha še zagrenil večer Brooklynu

V Brooklynu je bilo sinoči seveda vse v znamenju sporazumne prekinitve pogodbe s trenerjem mrežic Stevom Nashom, ki velja za igralskega mentorja Goranu Dragiću, s katerim je moči združil v Ljubljančanovih prvih sezonah v najmočnejši ligi na svetu pri Phoenix Suns med letoma 2008 in 2011. Dragić se je seveda še posebej veselil tokratnega gostovanja v New Yorku, kjer je tudi sklenil minulo sezono s slovesom že v prvem krogu končnice, a so njegovi nekdanji delodajalci tik pred tekmo sporočili, da Nash po številnih nesoglasjih med vodstvom kluba in njegovimi največjimi zvezdniki – v zadnjih mesecih je odmevalo predvsem nezadovoljstvo Kevina Duranta – zapušča klop.

Dragić je v igro vstopil s klopi in prispeval 15 točk k zmagi s 108:99, na parketu je prebil 19:30 minute, v statistiko pa vpisal še po dva skoka in asistenci ter blokado. Iz igre je zadel štiri od osmih metov, posebej natančen je bil pri metih za tri točke (4:6). Zach LaVine je za bike kar 20 od svojih skupno 29 točk dosegel v zadnji četrtini, v kateri si je Chicago zagotovil zmago (31:19). Nasha je na osmi tekmi sezone, Brooklynčani ostajajo pri dveh zmagah, nadomeščal Jacque Vaughn. Kevin Durant je 32 točkam dodal devet skokov, medtem ko je Kyrie Irving ob metu 2:12 zmogel le štiri točke. Za tri je metal 0:6. Durant je sicer po tekmi dejal, da je »šokiran« nad nenadnim slovesom trenerja.

Durant: Pod Stevom sem vedno rad prihajal na delo

»Zadnjih nekaj let je podobnih vožnji na vlakcu smrti, a v osrčju vsega je košarka, kar vsi radi počnemo. Ne glede na to, kdo je trener in ne glede na okoliščine moraš še vedno priti na delo z užitkom, to pa sem pod Stevom vedno počel,« je dejal Durant, najkoristnejši igralec ob olimpijskem naslovu reprezentance Združenih držav Amerike na lanskih igrah v Tokiu. DeMar DeRozan je pri Chicagu dosegel 20, Ayo Dosunmu pa je dodal 17 točk.

»Vsi igramo agresivno, včasih pa še kdo najde prave ritem. To je vse, kar si želim na parketu,« je po poročanju STA dejal LaVine, ki se še naprej bori z bolečinami v kolenu po poletni operaciji. »To je moja peta tekma po posegu. Vsako tekmo se počutim bolje in prihajam v ritem,« je še dodal junak dvoboja. Za bike je bila to četrta zmaga po osmih odigranih tekmah, s čimer zasedajo sedmo mesto vzhodne konference. Brooklyn je z dvema zmagama in šestimi porazi pri dnu lestvice.

Ponoči so bile odigrane še tri tekme. Prvaki Golden State Warriors nestrpno iščejo zmagovito formulo. Tokrat jih je s 116:109 premagal še en Dragićev bivši klub, Miami Heat. Bojevnikom ni pomagal niti trojni dvojček Stephena Curryja, ki je dvoboj končal s 23 točkami, 13 skoki in 13 podajami. Pri Miamiju se je s 24 točkami izkazal Max Strus, Jimmy Butler je dodal eno manj. Vročica je večji del dvoboja igrala brez Tylerja Herra, ki ga je Moses Moody s prstom zadel v oko. Moštvo s Floride sicer zaseda šele 12. mesto vzhodne konference z razmerjem zmag in porazov 3:5.

Na vrhu zahodne konference pa so Phoenix Suns. Ti so v domači dvorani zabeležili šesto zmago, imajo le en poraz. Tokrat so za peto zaporedno slavje ugnali moštvo Minnesota Timberwolves s 116:107. Cameron Johnson je za sonca dosegel 29 točk, Chris Paul pa je 15 točkam dodal 12 podaj. Pri gostih sta Anthony Edwards in Karl-Anthony Towns (10 skokov) v statistiko vpisala po 24 točk.

Presenetljivo dobro na zahodu kaže košarkarjem Oklahoma City Thunder, saj so dobili četrto tekmo v sezoni. Tudi tokrat je bil ob zmagi s 116:108 proti Orlando Magic prvi strelec Shai Gilgeous-Alexander s 34 točkami. Pri poražencih je Wendell Carter dosegel 30 točk in pobral še 12 skokov.