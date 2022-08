Gorana Dragića se veselijo kot 41. zvezdnika iz lige NBA

V nadaljevanju preberite:

Prihod avgusta še ne bo čez noč prinesel težko pričakovanih zmernih temperatur in osvežilnih kapelj dežja, a zadnjih mesec množičnih dopustov bo minil, kot bi mignil. In že 1. september bo dvignil na noge ljubitelje športa, saj se bo v Kölnu, Tbilisiju, Milanu in Pragi začelo 41. evropsko prvenstvo v košarki, ki bo nekaj posebnega po vseh merilih. Slovenska reprezentanca bo na njem branila zlato kolajno in se zaradi svoje nesporne kakovosti spopadla s smetano stare celine v vlogi favorita, kar pomeni, da bo prvič glavna tarča izzivalcev.

S kakšnimi okoliščinami se bo morala spopasti četa Aleksandra Sekulića? Koliko košarkarjev iz lige NBA bo igralo v slovenski skupini B na EP? Kdo bo prednjačil? Koliko reprezentanc nima niti enega aduta iz elitne ameriške lige? Kako je Slovenija že enkrat dokazala, da število zvezdnikov iz ZDA ni najpomembnejše?