Četrt stoletja povezan s Slovenijo: od košarke do lastnega brendija

V nadaljevanju preberite:

Jernej Suhadolnik se je z Vladimirjem Boiso, Gruzijcem, ki si je ustvaril dom in družino v Ljubljani, pogovarjal o njegovi uspešni karieri pod košarkarskimi obroči, o poslovnem izzivu, ki ga zanj predstavlja ustvarjanje lastnega vina in brendija na tradicionalen gruzijski način, ter svetovnem prvenstvu, na katerem bo tekmec Slovenije. Fotografiral ga je ​Jože Suhadolnik.

Vladimir Boisa je odkrito spregovoril o možnostih Gruzije in Slovenije na Japonskem, o svojih konjakih, ki jih prideluje iz sedem, enajst in štirinajst let starih destilatov, o možnostih, ki jih Gruzija čedalje bolj vnet ponuja tudi tujim turistom, ter o življenju v Sloveniji.

»Ljudje imajo radi drugačno hrano in vino ter pristen in trajnosten način uživanja obojega. Po gruzijski tradiciji sediš, ješ in piješ, nenehno ti menjavajo krožnike in jedi, ki niso pretežke. Obenem je mogoče v državi spoznati bogato zgodovino religije; samostani in druga svetišča so vredni ogleda,« je dodal Boisa, ki želi približati kulturno dediščino domovine tudi tujcem. Več v članku.