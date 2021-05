Po Avstriji in Luksemburgu so gladko ugnale še Izrael

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvem turnirju skupine A predtekmovanja srebrne evropske lige v Luxembourgu zabeležila še tretjo zmago. Po Avstriji in Luksemburgu je gladko, s 3:0 (14, 15, 11) premagala še Izrael in turnir končala brez izgubljenega niza.



S tem se je že pred drugim turnirjem, ki bo konec naslednjega tedna v Mariboru, povsem približala uvrstitvi na zaključni turnir najboljše četverice, na katerem se bo poskušala uvrstiti v zlato ligo.



Izbranke novega selektorja Gregorja Rozmana tudi s tretjimi tekmicami pričakovano niso imele nikakršnih težav. Izraelke so bile enakovredne le na začetkih nizov, ko pa so jim Slovenke s serijami dobrih servisov ušle, je bilo njihovega odpora konec.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: