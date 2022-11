Hudič ima tudi po eurobasketu veliko mladih

V nadalevanju preberite:

Že dolgo je jasno, da bo morala slovenska moška košarkarska reprezentanca tako kot njeni tekmeci dokončati kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 v močno okrnjeni zasedbi. Pa vendar si nihče ni mislil, da bo imel selektor Aleksander Sekulić zaradi klubskih obveznosti in poškodb na petkovem gostovanju v Izraelu in ponedeljkovem dvoboju z Nemčijo v Kopru na voljo le dva udeleženca letošnjega eurobasketa – Eda Murića in Žigo Samarja.

Kdo se je zbral na prvem skupnem treningu in kdo je manjkal? Kdo je pod dodatnim vprašajem za gostovanje v Tel Avivu? Kaj pravi direktor izbrane vrste o možnih odsotnih? Koliko debitantov je v moštvu in kako jih vidijo staroselci v moštvu? Kaj vse čaka Slovenijo v kvalifikacijah in kakšne so njene možnost za uvrstitev na SP?