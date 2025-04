Dragić, Klavžar, Tobey in Laković do izjemnih uspehov

Zaključki evropskih klubskih tekmovanj in ameriške študentske košarke bodo imeli močan slovenski pridih. Zoran Dragić se je z Bilbaom prebil v finale Fibinega evropskega pokala, Jaka Lakovič pa je Granco Canario z Mikom Tobeyjem popeljal v finale EuroCupa. Urbana Klavžarja z Univerzo Florida v noči na torek čaka še veliki finale prvenstva NCAA, so v tedenskem pregledu sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Košarkarji Bilbaa so uprizorili izjemen preobrat v polfinalu Fibinega evropskega pokala. Potem ko so prvo tekmo v gosteh proti Dijonu Gregorja Hrovata izgubili za visokih devetnajst točk, jim je na povratnem srečanju pred domačimi gledalci uspelo nadomestiti celoten zaostanek in si priigrati finale. Odločilna je bila zadnja četrtina, dobljena z neverjetnih 41:16.

Še pet minut pred koncem je sicer zaostanek španske ekipe znašal le tri točke, nato pa je sledil izjemen delni izid 20:0, ki ga je s trojko začel prav Zoran Dragić. Končna zmaga s 97:68 je pomenila napredovanje s skupno razliko dveh točk.

Zoran je še lani igral v dresu Cedevite Olimpije. FOTO: Matej Družnik

V finalu, ki bo 16. in 23. aprila, se bo Bilbao pomeril z grškim Paokom. Dragić je k zmagi prispeval devetnajst točk, dva skoka in tri podaje. Na drugi strani je Gregor Hrovat za Dijon dosegel deset točk, skok in dve podaji, konec tedna pa je bil z dvajsetimi točkami ključni mož ob zmagi svojega kluba v francoskem prvenstvu.

Lakovič in Tobey uspešna v Evropi, manj v Španiji, Dragić znova odličen

Le nekaj dni po evropskem uspehu je Bilbao z Dragićem čakal zahteven obračun v španskem prvenstvu ACB proti Gran Canarii, ki jo vodi slovenski trener Jaka Lakovič in v kateri igra Mike Tobey. Gran Canaria si je sicer sredi tedna prav tako zagotovila evropski finale, in sicer v močnejšem EuroCupu, potem ko je na odločilni tretji polfinalni tekmi v gosteh premagala turški Bahcesehir.

Tobey je k zmagi prispeval enajst točk. Lakovič in Tobey sta v španskem prvenstvu morala priznati premoč Bilbau, ki je slavil s 96:78. Ameriški center s slovenskim potnim listom Tobey je dosegel šest točk, Žiga Samar, ki v EuroCupu nima pravice nastopa, pa je dodal pet točk in šest skokov. Znova je bil pri Bilbau razpoložen Zoran Dragić s petnajstimi točkami in štirimi skoki.

Murićeva Lleida nadaljuje zmagoviti niz, Lapornikov Burgos na vrhu

Po februarskih reprezentančnih obveznostih v španskem prvenstvu odlično igra tudi Edo Murić z Lleido. Ekipa je dosegla še četrto zmago na zadnjih petih tekmah, ko je premagala Rio Breogan s 94:81, in se povzpela na 13. mesto lestvice ter se že oddaljila od boja za obstanek. Murić je k zmagi prispeval tri točke in sedem skokov.

V španski drugi ligi na vrhu kraljuje San Pablo Burgos Mihe Lapornika, ki je z zmago nad Zamoro (89:73) dosegel še 25. zmago v sezoni in ima tri zmage prednosti pred zasledovalci. Lapornik je dosegel štirinajst točk.

Klavžar s Florido v finalu »Marčevske norosti«

V Združenih državah Amerike je v ospredju zaključek študentskega košarkarskega prvenstva NCAA. V noči na torek bo na sporedu veliki finale med univerzama Florida in Houston. Barve Floride zastopa tudi mladi slovenski reprezentant Urban Klavžar.

»Gatorji« so si finale priigrali z zmago nad Auburn Tigers (79:73) in imajo priložnost osvojiti tretji naslov v zgodovini univerze. Klavžar na polfinalni tekmi sicer ni dobil priložnosti za igro.

Stergarjev Kortrijk vodilni v Belgiji, Ščuka v Nemčiji

Na evropskih parketih je uspešen tudi Leon Stergar, čigar Kortrijk ostaja vodilno moštvo belgijske lige po zmagi v derbiju vrha proti Oostendeju (91:80); Stergar je dosegel enajst točk. V Nemčiji pa je Braunschweig Luke Ščuke moral priznati premoč favoriziranemu Bayernu (72:94). Ščuka je v slabih dvajsetih minutah na parketu dosegel šest točk in pet skokov.