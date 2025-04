Sira Alexa Fergusona in Nikolo Jokića druži prav posebna strast

Čeprav je sir Alex Ferguson svojo izjemno uspešno trenersko pot pri Manchester Unitedu sklenil že leta 2013, njegov tekmovalni duh in želja po zmagah očitno ostajata živa. Nekdanji strateg »rdečih vragov« zdaj vidne uspehe dosega v konjeniškem športu, ki ga kot solastnik dirkalnih konj spremlja že desetletja. Kot poročajo britanski mediji, med njimi Daily Mail in talkSPORT, je imel Ferguson pred kratkim izjemno uspešen dan na prestižnem konjeniškem festivalu v Aintreeju, kjer poteka tudi znamenita dirka Grand National.

Konji v njegovi (so)lasti naj bi mu v samo enem dnevu z zmagami prinesli denarne nagrade v višini približno 80.000 funtov (dobrih 93.000 evrov).

Fergusonova predanost konjeniškemu športu spominja na podobno strast, kot jo do konj kaže srbski košarkarski zvezdnik lige NBA Nikola Jokić. Medtem ko se Jokić posveča kasaškim dirkam, Ferguson uspehe dosega v galopskem športu. Oba vrhunska športnika tako kažeta veliko zanimanje za konjeništvo, ki je očitno pomemben del njunega življenja tudi zunaj njunih osrednjih športnih prizorišč.

Uspešen dan na hipodromu Aintree

Na sobotnem tekmovanju v Aintreeju sta Fergusonu, solastniku več dirkalnih konj, posebno zadovoljstvo prinesla dva konja. Kot navajata britanska časnika Express in talkSPORT, je najprej v dirki najvišje kategorije slavil konj z imenom Protektorat, kasneje pa je v drugi pomembni preizkušnji dneva zmago dosegel še Caldwell Potter. Dvojni uspeh na tako uglednem tekmovanju je po poročanju navzočih medijev 83-letnega Škota, ki je dirke spremljal s tribun, razumljivo razveselil.

Ferguson je imel pred kratkim izjemno uspešen dan na prestižnem konjeniškem festivalu v Aintreeju, kjer poteka tudi znamenita dirka Grand National. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

Fergusonovo zanimanje za konjeniški šport ni zgolj konjiček zadnjih let. Že med svojo izjemno uspešno trenersko kariero pri Manchester Unitedu je veljal za ljubitelja in lastnika dirkalnih konj. Eden njegovih najuspešnejših konj v preteklosti je bil Rock of Gibraltar, ki je dosegel številne zmage, kasneje pa je bil tudi predmet medijsko odmevnega pravnega spora glede lastniških deležev.

Zanimanje za konje in tekmovalni duh ga očitno spremljata še naprej, le da zdaj uspehe namesto na nogometnih stadionih dosega na hipodromih.

Izjemna zapuščina v nogometu

Ob Fergusonovih konjeniških uspehih je treba spomniti na njegovo izjemno zapuščino v nogometu. V 26 letih vodenja Manchester Uniteda (1986–2013) je klub popeljal do neprimerljivih uspehov: osvojil je 13 naslovov angleškega prvaka, pet angleških pokalnih lovorik (FA), štiri ligaške pokale in dvakrat Ligo prvakov (v letih 1999 in 2008). Njegova sposobnost sestavljanja zmagovitih ekip skozi različne generacije igralcev ter njegova avtoriteta sta mu prinesli viteški naziv »sir« in status ene največjih trenerskih legend v zgodovini nogometa.

Medtem ko sir Alex spremlja uspehe svojih konj, njegov nekdanji klub Manchester United doživlja rezultatsko manj uspešno obdobje. Od njegove upokojitve leta 2013 ni več osvojil naslova angleškega prvaka in kljub številnim menjavam na trenerskem mestu ter znatnim finančnim vložkom v igralski kader redkeje posega po najvišjih mestih v domačem prvenstvu in Evropi.

Fergusonova predanost konjeniškemu športu spominja na podobno strast, kot jo do konj kaže srbski košarkarski zvezdnik lige NBA Nikola Jokić. FOTO: Peter Cziborra/Reuters

»Rdeči vragi« se v zadnjem desetletju spopadajo z nestanovitnostjo forme in iščejo način za vrnitev na pota stare slave. Fergusonovi uspehi na dirkališčih tako za navijače Uniteda morda pomenijo obujanje spominov na uspešno preteklost in hkrati opomin na sedanje rezultatsko stanje kluba, ko ta le stežka osvaja lovorike.