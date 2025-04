Boleč poraz Cedevite Olimpije, zmaga Krke

Zmagoslavje Novomeščanov

Uspešni pa so bili košarkarji Krke, ki so z 82:73 (55:55, 38:40, 22:21) premagali premagali igralce Splita. Prvi strelec Novomeščanov je bil Kendell Robinson s 17 točkami (met iz igre 6:7, 5 skokov), 14 jih je prispeval Robert Jurković, Tayler Persons pa je zbral 12 podaj in 9 točk. Krka je tako naredila velik korak k obstanku v ligi ABA. Po devetih zaporednih porazih, vključno proti zadnjeuvrščenemu Mornarju v prejšnjem kolu, je slavila peto zmago v sezoni in šele drugo letošnjo v tem tekmovanju.