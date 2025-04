Dončić se veseli izziva zgodovinsko dobre Oklahome (21.30)

Le še pet tekem loči košarkarje Los Angelesa od konca rednega dela sezone. V finišu 82 tekem dolgega maratona so zvezdniški Jezerniki zdravi, prav ob koncu jih čaka morda najtežji preizkus v zadnjih petih mesecih. Luka Dončić bo s soigralci v gosteh dvakrat zapored izzval Oklahomo, vodilno moštvo v ligi, ki igra rekordno.

Proti NO se je Luka prebudil iz mini strelske krize. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Oklahoma ima razmerje zmag in porazov 64-13, poigravali so se s tekmeci in zmagujejo z rekordno povprečno razliko. Večji del sezone so imeli najboljšo obrambo v ligi, Shai Gilgeous-Alexander pa bo, če ne bo velikega presenečenja, postal najkoristnejši igralec (MVP) sezone.

»Zavedamo se, da bo zelo težko, niso zastonj prvi na Zahodu. So izjemna ekipa na vseh položajih, njihovi branilci igrajo trdo. Spomnim se lanske končnice, po tej seriji smo bili vsi zelo utrujeni. A je bilo zabavno, zelo zabavno, takšne tekme so poseben izziv, še bolj se jih veselim,« napoveduje Dončić, ki je bil v lanskem drugem krogu končnice proti Oklahomi uspešen z Dallasom.

Zadnjo tekmo proti Houstonu v noči na soboto je Oklahoma izgubila, povedno pa je, da so igrali z vsemi najboljšimi košarkarji, podobno se obeta tudi Los Angelesu. V pravem derbiju zahodne konference imajo Luka, LeBron James in Austin Reaves priložnost, da potrdijo svojo kakovost in pred končnico znova opozorijo tekmece.