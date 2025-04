Dončićevi Jezerniki od cilja rednega dela sezone oddaljeni le še eno zmago

Nedeljska predstava Jezernikov proti Oklahoma City Thunder ni bila le rezultatsko prepričljiva (126:99), ampak je po mnenju številnih opazovalcev poslala tudi sporočilo tekmecem pred končnico sezone. V ospredju je bil znova slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je zbral 30 točk in bil ključni mož za zmago nad najboljšo ekipo Zahoda.

Kljub visoki zmagi in lastni odlični igri je Dončić po tekmi, kot poroča Sports Illustrated (SI) na svoji podstrani, namenjeni ekipi Thunder, našel čas za pohvalo nasprotnikov. Posebej je izpostavil Shaija Gilgeous-Alexandra (SGA), ki bo najverjetneje izbran za najkoristnejšega košarkarja letošnjega rednega dela sezone v ligi NBA. Prav tako je omenil izjemne obrambne sposobnosti Luga Dorta, ki je pogosto zadolžen prav za pokrivanje njega. »SGA je neverjeten igralec, eden najboljših v ligi, Dort pa je zagotovo eden najboljših treh obrambnih igralcev na svojem položaju«, je dejal Dončić. Portal Yahoo Sports je zmago Jezernikov sicer označil za »statement blowout« oziroma zmago, s katero ekipa pošilja jasno sporočilo, da gre nanje še kako računati, predvsem v končnici.

Nekdanji zvezdnik košarkarskega kluba Real Madrid, očitno ni pozabil na svoje nekdanje moštvo. Njegovo dobro razpoloženje po zmagi Jezernikov je bilo očitno tudi v izjavi, ki je po poročanju ameriških medijev med prisotnimi povzročila nekaj začudenja. Na vprašanje novinarja, »Kaj je danes spodbudilo tako dobro igro celotne ekipe?«, je Dončić namreč odvrnil: »Celotna ekipa je bila navdahnjena, ker je Real Madrid danes zmagal na košarkarskem El Clásicu ... šalim se, to je navdihnilo predvsem mene«, je nasmejan dejal po tekmi.

Svojo predstavo in igro ekipe je ocenil kot solidno, še posebej v drugem polčasu. »Odigrali smo dobro tekmo, zlasti v obrambi v drugem polčasu, ko smo jih zaustavili«, je Dončić povedal za televizijo Spectrum SportsNet. »Vemo, kako pomembna je vsaka zmaga v tem delu sezone. Osredotočeni smo na cilj, da se neposredno uvrstimo v končnico in se izognemo play-inu«, je še dodal.

Končnica na dosegu roke

Najpomembnejša posledica nedeljske zmage pa je skorajšnja potrditev neposredne uvrstitve Jezernikov v končnico. Kot kažejo trenutne projekcije in analiza medsebojnih tekem s preostalimi konkurenti za mesta v končnici, Jezerniki na zadnjih štirih tekmah rednega dela sezone potrebujejo le še eno zmago, da si zagotovijo mesto med najboljšimi šestimi ekipami Zahodne konference.

S tem bi se izognili negotovosti tako imenovanega »play-in« turnirja. Zaradi boljšega medsebojnega izkupička proti vsem relevantnim tekmecem (med katerimi so tudi medsebojne tekme, ki onemogočajo vse možne scenarije v škodo Jezernikov) naj bi bil padec ekipe Luke Dončića na sedmo ali nižje mesto praktično nemogoč že ob eni sami zmagi na preostalih srečanjih. To daje ekipi precej mirnejši zaključek rednega dela in možnost priprave na prvega nasprotnika v končnici, ne da bi morali skozi dodatne tekme.

Trener Redick zadovoljen z ekipnim pristopom

Tudi trener Jezernikov, J. J. Redick, je bil po tekmi zadovoljen s predstavo svoje ekipe, pri čemer je izpostavil pomen kolektivnega truda. »Ko delimo žogo in igramo čvrsto obrambo, smo lahko zelo nevarni za vsakogar. Luka je bil znova izjemen pri vodenju napada, a pomembni so bili prispevki vseh igralcev, ki so stopili na parket,« je Redickovo izjavo po poročanju portala The Athletic povzel eden od tamkajšnjih novinarjev. Zmago proti mladi in talentirani ekipi Oklahome je označil za pomembno potrditev zmožnosti ekipe pred odločilnimi tekmami.

Tudi trener Jezernikov, J. J. Redick, je bil po tekmi zadovoljen s predstavo svoje ekipe, pri čemer je izpostavil pomen kolektivnega truda. FOTO: Alonzo Adams/Reuters

Z nedeljsko zmago so si Jezerniki na stežaj odprli vrata do neposredne uvrstitve v končnico, za matematično potrditev šestega mesta na Zahodu pa, kot kaže analiza medsebojnih tekem, potrebujejo le še eno zmago na zadnjih štirih tekmah rednega dela sezone.