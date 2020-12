Jaka Blažič je bil vesel dobre igre in oddolžitve za poraz v Trentu

Kar 66-odstotni za dve točki

Cedevita Olimpija : Trento 87:65 (70:44, 44:35, 20:21) Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki Aliaga (Špa), Tsaroucha (Grč) in Konstantinovs (Lat).

Cedevita Olimpija: Perry 14 (2:2), Blažič 15 (2:2), Brown 13 (0:1), Murić 8, Hopkins 7 (1:1) – prva peterka; Radović, Ukić 4 (2:2), Hodžić 5, Jones 14 (2:2), Dimec 2, Marinković 3 (1:2), Rupnik 2.

Trento: Forray 14 (2:2), Browne 9 (1:2), Martin 5, Pascolo 6, Williams 20 (8:9) – prva peterka; Conti 1 (1:2), Sanders 7 (4:8), Mezzanotte 3, Ladurner; Jovanović in Lechthaler nista igrala.

Met za dve točki: Cedevita Olimpija 25:38 (66 %), Trento 14:41 (34 %); za tri: Cedevita Olimpija 9:29 (31 %), Trento 7:31 (23 %); skoki: Cedevita Olimpija 45 (35+10), Trento 41 (26+15).

Ljubljana – Na oktobrskem gostovanju v Trentu so košarkarji Cedevite Olimpije komajda prilezli prek meje 50 točk, saj s kombinatoriko niso našli odgovorov za odlično obrambo italijanskega moštva, za tri točke pa so metali poraznih 3:27. V sinočnji revanši je bilo vse drugače. Ljubljančani so že v 23 minutah zbrali 52 točk, krepko prekosili tekmece pri vseh prvinah in si z visoko zmago s 87:65, ki bi lahko bila po vodstvu s 33 točkami razlike še višja, bržčas zagotovili napredovanje v drugi krog evropskega pokala.K razpletu je prispevalo svoje tudi dejstvo, da si je Trento priigral mesto v top 16 že pred prihodom v Slovenijo in da je nastopil brez dveh članov njegove udarne peterke, branilcain krilnega centra. Njegova obramba je bila precej manj čvrsta kot pred poldrugim mesecem, napad pa je imel premalo razpoloženih strelcev. Vprašanje pa je, ali bi se lahko v drugačnih okoliščinah bolje kosal z vse boljšo Cedevito Olimpijo, ki je po zadržani igri v uvodni četrtini neustavljivo stopnjevala ritem. Drugo četrtino je dobila s 24:14, tretjo kar s 26:9 in popustila šele v 35. minuti pri prednosti 81:48.Igro Ljubljančanov so vnovič nosili Jaka Blažič, Kendrick Perry, Jarrod Jones,in, ki so si enakomerno porazdelili napadalni učinek ter ob pomoči soigralcev vešče iskali poti do tekmečevega obroča. Pri trojkah sicer niso bili tako natančni, kot so si želeli (9:29; Brown 3:6, Murić 2:3, Jones 2:6), zato pa so bili izjemno učinkoviti pri metih za dve točki. Izkoristili so jih kar 66 odstotkov (Perry 6:6, Blažič 5:9), Trento, denimo, le 34 odstotkov.»Pomembna zmaga. Teoretično si sicer še nismo zagotovili napredovanja, a smo zelo blizu, veseli pa nas tudi dobra igra. Pričakovali smo velika dela proti kakovostnemu moštvu, zato smo še toliko bolj zadovoljni,« je poudaril Jaka Blažič.