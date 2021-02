Neustavljivi kapetan Jaka na čelu desanta na Francijo

V gosteh še čakajo na kapitalno trofejo

Potrebujejo napad in obrambo

63,2 odstotka je dosedanja bera Jake Blažiča pri metih za tri točke v drugem delu evropskega pokala.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Na polovici drugega dela evropskega pokala za košarkarje si še nobeno od 16 moštev ni zagotovilo mesta v četrtfinalu, a lestvice v štirih skupinah lahko dočakajo prve odločilne spremembe že v 4. krogu. To velja tudi za skupino G. Če bo bolonjski Virtus drevi vnovič ugnal Budućnost, ki jo je prejšnji teden odpravil z 22 točkami razlike, si bo že priigral vstopnico za elitno osmerico. In če bo Cedevita Olimpija ob 21. uri kos Bourgu tudi v Franciji, bo na zelo dobri poti, da mu bo sledila.Ob petih zaporednih zmagah, dveh evropskih in treh regionalnih, so Ljubljančani očarali ljubitelje košarke z izjemno učinkovito igro in rafali trojk, med sobotnim dvobojem s Partizanom tudi z granitno trdno obrambo. Današnja revanša s trenutno četrto zasedbo francoske lige bo zanje vendarle v marsičem drugačna. Iztrgati so se morali iz udobja Stožic, ki so ga med nizom uspehov zapustili le za pot v Split, na gostovanjih pa v tej sezoni še niso dočakali kapitalne trofeje.V evropskem pokalu so v šestih nastopih v dvoranah tekmecev ugnali zgolj Bursaspor in Promitheas, ko sta bila že odpisana, z zgornje polovice razpredelnice lige ABA le Mego. Z Bourgom so se prejšnji teden namučili že na domačem parketu (94:91 – Blažič 30, Jones in Hopkins po 16, Perry 14; Anđušić 25, Courby 15, Pelos 14), saj obramba ni bila na želeni ravni, čeprav so Francozi že po treh minutah igre ostali brez svojega prvega organizatorja. A njegova poškodba ni bila hujša, zato je v soboto že igral v državnem prvenstvu in prispeval 16 točk k zmagi nad Orleansom z 88:82.Zadnja rezultata potrjujeta, da je tudi Bourg v dobri napadalni formi, zato bo Cedevita Olimpija drevi potrebovala nekakšno mešanico vseh svojih odlik z zadnjih tekem, tako v napadu kot v obrambi. Predvsem pa bo vnovič potrebovala vrhunskega. Kapetan stožiškega moštva je imel v drugem krogu evropskega pokala nekoliko manj učinkovit večer le proti Budućnosti (10 točk) – Virtusu jih je natresel 25, Bourgu 30 –, njegov skupni met za tri točke na treh tekmah pa je bil 12:19, torej 63,2-odstoten.V zadnjih derbijih lige ABA je Budućnosti in Partizanu natresel po 28 točk in obakrat zadel po pet trojk, kar ga dodatno opogumlja pred začetkom vrhunca košarkarske sezone. Ne le klubske, slovensko reprezentanco 18. in 20. t. m. čakata še kvalifikacijski tekmi za EP 2022 z Madžarsko in Ukrajino, včeraj pa smo tudi izvedeli, da bo v primeru osvojitve prvega mesta v kvalifikacijski skupini za letošnje OI (v Kaunasu bodo med 29. junijem in 4. julijem igrale še Litva, Poljska, Venezuela, Angola in Južna Koreja) v Tokiu tekmovala v skupini C ob finalistkah SP 2019 Španiji in Argentini ter gostiteljici Japonski.Olimpijin trenerje pred potjo v Bourg poudaril: »Večjih skrivnosti med ekipama ni. Francozi imajo še možnost za preboj v četrtfinale, zato ne pričakujem, da se bodo kar vdali. Gotovo zelo resno razmišljajo o prvi zmagi v drugem delu evropskega pokala. Mi bomo morali igrati po naših najboljših močeh, predvsem pa moramo prikazati veliko boljšo igro v obrambi kot prejšnji teden.«Budućnost – Virtus Bologna (19), Bourg – Cedevita Olimpija (21).