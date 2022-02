Jaka Blažič se je naveličal čakanja na trofejo

V nadaljevanju preberite:

Če bi pred današnjim začetkom zaključnega turnirja Spar upoštevali izide minulih mesecev, bi bilo jasno, kdo sta očitna favorita polfinala: košarkarji Heliosa so v uvodnem delu državnega prvenstva zbrali kar sedem zmag več kot Rogaška, Cedevita Olimpija pa je s 3:0 prekosila Krko v soočenjih lige ABA in slovenskega superpokala. Toda pokalno tekmovanje je spisalo že neštete zanimive zgodbe. Ljubljančani so najuspešnejši v njegovi zgodovini z 20 osvojenimi lovorikami, toda po letu 2013 so prišli le do ene – pred petimi leti. Kaj si lahko tokrat obetajo ljubitelji košarke na Kodeljevem?