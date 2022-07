Ples milijonov se nadaljuje: Utah se je odrekel Rudyju Gobertu

Tridesetletni center in trikratni najboljši obrambni igralec lige Rudy Gobert je od leta 2013 igral za Utah Jazz. Ekipa iz Salt Lake Cityja je po izpadu v prvem krogu končnice, kjer so jo izločili Dallas Mavericks Luke Dončića, nakazala spremembe v ekipi in del teh je tudi odhod Goberta, ki je v letih 2018, 2019 in 2021 dobil priznanje za najboljšega obrambnega košarkarja, trikrat pa je bil udeleženec tekme zvezd.

Branilci naslova Golden State Warriors so sklenili dogovor z branilcem Dontejem DiVincenzom, pomembnim členom lanskega šampionskega moštva Milwaukee Bucks, ki je minulo sezono odigral pri Sacramento Kings. Z DiVincenzom naj bi bojevniki zakrpali nekaj velikih lukenj v moštvu, kot prost igralec pa je podpisal dveletno pogodbo za 9,3 milijona dolarjev (nekaj manj kot 9 milijonov evrov).

Minnesota pa bo v nasprotno smer poslala Malika Beasleyja, Patricka Beverleyja, Walkerja Kesslerja, Jarreda Vanderbilta in Leandra Bolmara in kar štiri izbore prvega kroga nabora v letih 2023, 2025, 2027 in 2029. Gobert, ki bo s Karlom-Anthonyjem Townsom sestavljal eno najboljših centrskih navez v ligi, je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 15,6 točke in 14,7 skoka na tekmo.

Minnesota bo ob tem z Gobertom in Townsom tudi edina ekipa lige, ki bo imela v kadru dva igralca z več kot 200 milijonov dolarjev (191,78 milijona evrov) vredno pogodbo. Za menjavo pa sta se dogovorili tudi ekipi Boston Celtics in Indiana Pacers. V Boston po poročanju mreže ESPN prihaja organizator igre Malcolm Brogdon, Indiana pa bo dobila izbor v prvem krogu nabora 2023 ter pet igralcev, med katerimi sta tudi center Daniel Theis in Aaron Nesmith, ki so ga Celtics lani izbrali v prvem krogu nabora.

Jokiću rekordnih 253,15 milijona evrov

Devetindvajsetletni Brogdon, ki bo tako združil moči z zvezdnikoma Jaylenom Brownom in Jaysonom Tatumom, je na 33 tekmah v prejšnji sezoni povprečno dosegal po 19,1 točke, 5,1 skoka in 5,9 podaje na tekmo. Boston bo po poročanju ESPN v prihodnjih dneh ekipi dodal še italijansko krilo Danila Gallinarija, ki čaka na »odpust« pri San Antonio Spurs.

Sicer pa je že pred tem kopica igralcev podpisala bogate nove pogodbe, med njimi je Nikola Jokić za rekordnih 264 milijonov dolarjev (253,15 milijona evrov) podaljšal sodelovanje z Denver Nuggets za pet let, Devin Booker bo za nadaljnja štiri leta pri Phoenix Suns dobil 224 milijonov (214,79 mil. €), Ja Morant za enako obdobje pri Memphis Grizzlies 226 milijonov (216,7 mil.€), že omenjeni Towns pa pri Minnesota Timberwolves 224 milijonov dolarjev za štiri leta. Maksimalno pogodbo pa je pri Chicago Bulls dobil Zach LaVine, ki bo v petih letih dobil 215 milijonov dolarjev (206,16 mil. €).

Prosti igralec John Wall pa je uradno podpisal z Los Angeles Clippers, in sicer dvoletno pogodbo, vredno 13,5 milijona dolarjev (12,95 mil. €).