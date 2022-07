Jugobasket z vrha v vzhodnoevropske težave padca v kapitalizem

Košarkarska zveza Bosne in Hercegovine je sporočila, da ima velike finančne težave in da so pod vprašajem nastopi vseh reprezentančnih selekcij, tudi moške članske reprezentance, ki jo septembra čaka evropsko prvenstvo. »Če smo popolnoma odkriti in neposredni, je položaj tak, da so vsi prihodnji nastopi na svetovnih in evropskih prvenstvih pod velikim vprašajem. Trenutno rešitve ni, zato ni daleč trenutek, ko bomo primorani odpovedati vse nastope,« so med drugim zapisali na bosenski zvezi. Vprašljiv je celo nastop moške reprezentance na letošnjem eurobasketu. Tam bi morala BiH nastopiti v slovenski skupini v Kölnu, ostali tekmeci pa so Francija, Litva, Nemčija in Madžarska.

Hrvaška košarkarska zveza pa se je dolgo časa otepala misli, da bi njeno reprezentanco okrepil naturalizirani košarkar. Potem ko so odslovili predsednika strokovnega sveta Dina Rađo, ta je bil največji nasprotnik tega, pa so spremenili mnenje in pričakujejo, da se jim bo na pripravah na evropsko prvenstvo pridružil Američan. To naj bi bil košarkar berlinske Albe Jaleen Smith, organizator igre, prav na tem igralnem mestu pa sicer odlična ekipa nima košarkarja, ki bi zadovoljil strokovni štab in navijače. Hrvati menijo, da so ravno zaradi pomanjkanja ustreznega playmakerja obstali že v prvem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, boljši od njih so bili Finci, Slovenci in Švedi.

»Jaleen je bil MVP nemške lige in je točno takšen igralec, kot ga bi potrebovali. Proces pridobitve državljanstva oziroma ustreznih papirjev smo že začeli, upam, da ga bomo uspeli registrirati do 3. avgusta, ko začenjamo priprave,« je dobre volje selektor Damir Mulaomerović, ki bo na pripravah lahko računal tudi na Daria Šarića. Košarkar NBA ekipe Phoenix Suns v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ni igral. Na evropskem prvenstvu bo Hrvaška igrala v skupini C, v kateri bodo še Grčija, Estonija, Ukrajina, Velika Britanija in Italija.