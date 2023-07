Jure Zdovc namesto na Poljsko v Turčijo

Jure Zdovc je novi trener košarkarjev Bursaspora, je klub sporočil na svojih omrežjih. To bo njegovo drugo delovno mesto v Turčiji, saj je bil pred leti trener Gaziantepa, za Tofaš iz Burse pa je kot igralec nastopal leta 1997.

Zdovc je bil nazadnje trener Žalgirisa do konca sezone 2021/22, pred tem pa je vodil pariški Metropolitans 92. Še včeraj so poljski mediji pisali, da je blizu prevzema Slaska iz Vroclava, danes pa so dodali, da ga je očitno premamila finančna ponudba iz Turčije.

Za 56-letnega Zdovca bo to 13. klub v njegovi trenerski karieri. Začel jo je 2003 kot pomočnik v Krki, nadaljeval pa tudi pri Splitu, ljubljanskem Slovanu, grškem Iraklisu, Unionu Olimpiji, Bosni, Spartaku iz St. Peterburga, turškem Gaziantepu, AEK iz Aten ter zagrebški Cedeviti. Ob tem je bil dvakrat selektor slovenske reprezentance, prvič od 2009 do 2010 ter drugič 2014 in 2015.

V tem času je bil prvak BiH, Slovenije in Hrvaške, dvakrat je osvojil hrvaški pokal, enkrat litovskega, z Unionom Olimpijo je bil trikrat pokalni prvak, 2012, ko je bil na čelu ruske ekipe, pa je bil izbran za najboljšega trenerja evropskega pokala.