Jurica Golemac vs. Željko Obradović, 2. dejanje

Na papirju so do konca rednega dela lige ABA ostala le še tri kola, v praksi pa bodo morala moštva zaradi zaostalih obveznosti odigrati vsaj še štiri tekme, Budućnost celo šest. Nekje vmes sta slovenski zasedbi, ki bosta imeli v 24. kolu zelo zahtevno delo proti vodilnima na lestvici. Cedevita Olimpija bo v današnjem »retro« derbiju v starem, dobrem Tivoliju poskušala še drugič v sezoni ugnati Partizan, Krka pa bo po 14 porazih v zadnjih 15 regionalnih nastopih v ponedeljek gostovala pri Crveni zvezdi že kar v vlogi žrtvenega jagnjeta.

Zaradi zasedenosti Stožic z orjaškimi predelanimi tovornjaki se bosta Cedevita Olimpija in Partizan pomerila v zgodovinskem hramu slovenske košarke. Na prvi tekmi v Beogradu so bili uspešnejši gostje s 96:89 (Blažič in Pullen po 19, Ferrell 15, Murić 14; LeDay 17, Madar 16, Avramović in Moore po 15), obe moštvi pa sta nato doživeli pravi razcvet.

Četa Jurice Golemca je v zadnjih tednih nanizala po šest zmag v ligi ABA in evropskem pokalu, sloviti Željko Obradović pa je v tem času popeljal svoje moštvo do devetih regionalnih zmag v nizu, tudi nad Crveno zvezdo in Budućnostjo, v evropskem pokalu pa skupno do dveh zmag več od slovenskih prvakov. V današnji revanši bo šlo zato na nož, čeprav se Partizan realno ne more nadejati št. 1 pred začetkom končnice, saj ima ob porazu več kot Crvena zvezda za točko slabšo bero v medsebojnih soočenjih.

20 let je v četrtek minilo od edinega naslova Olimpijinih košarkarjev v regionalni ligi.

Kapitalec tudi v domači dvorani?

Cedevita Olimpija bo medtem dobila priložnost, da se še bolj prikupi svojim navijačem. V tej sezoni je namreč skoraj vse velike zmage dosegla v gosteh. Ob regionalnem podvigu v Beogradu je v evropskem pokalu ugnala Gran Canario, Ulm, Valencio in Virtus v njihovih dvoranah, v Stožicah je proti trem istim tekmecem izgubila, Valencio pa bo gostila v sredo.

Na domačem parketu je še najbolj odmeval evropski uspeh nad Budućnostjo, a šele v četrtem poskusu, zaradi boljšega izkupička v medsebojnih dvobojih pa ima moštvo iz Podgorice prednost na obeh frontah. Ljubljančane po derbiju čakajo še dve tekmi rednega sporeda lige ABA z Derbyjem v gosteh in Cibono doma ter še zaostala dvoboja z Borcem v Stožicah in FMP v Beogradu, za katera vodstvo tekmovanja še ni določilo terminov.

Pred 31 leti 104:98

V četrtek je sicer minilo natanko 20 let od edinega regionalnega naslova Olimpijinih košarkarjev na finalnem turnirju v Tivoliju. Nedeljski spopad bo imel tudi dodatno zgodovinsko noto. Gostitelji bodo nastopili v dresih iz obdobja, ko so njihovi predhodniki prednjačili v Jugoslaviji in osvojili šest naslovov prvaka (štirikratni šampioni iz Beograda v majicah iz sezone 1978/79), tekma pa tudi del praznovanja 75-letnice kluba.

V tem času sta moštvi uprizorili ogromno spektaklov. V jugoslovanski ligi sta se zadnjič pomerili 20. januarja 1991, ko so v Tivoliju po podaljšku zmagali gostitelji s 104:98 s 24 točkami Jureta Zdovca in Dušana Hauptmana, 20 Radisava Ćurčića, 19 Žarka Đurišića in 12 Slavka Kotnika. Pri Partizanu je blestel Žarko Paspalj (35), Aleksandar Đorđević je prispeval 22 točk, zdajšnji predsednik Košarkarske zveze Srbije Predrag Danilović le 5, Željko Obradović pa 4.

Pari 24. kola lige ABA, sobota – Igokea : Derby 83:67, FMP : Borac 90:82; nedelja: Cedevita Olimpija – Partizan (17), Mornar – Zadar (19), Budućnost – Cibona (21); ponedeljek: Crvena zvezda – Krka (18); četrtek: Split – Mega (18).

