Ljubljančani ujeli kapitalca, Dolenjci so se ustrelili v koleno

V nadaljevanju preberite:

Po nizu porazov in kadrovskih težav so morali košarkarji Cedevite Olimpije in Krke v 11. kolu lige ABA v volčja brloga, saj so se pomerili z vodilnima na lestvici z najbogatejšima proračunoma. Vnaprej so jima morali prepustiti vlogo favorita, ne pa tudi točk. Ljubljančani so v beograjski Areni Štark presenetili z zrelo igro in zmago, Novomeščani pa so bili na domačem parketu na pragu senzacije proti Crveni zvezdi. Po dramatičnem porazu so lahko obžalovali, da so v zadnji četrtini zapravili prednost 18 točk. S kakšnimi vtisi so se poslovili od sobote?