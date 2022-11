Kakšen zasuk v Izraelu! Od pomilovanja do čestitk

V nadaljevanju preberite:

Pred petim ciklom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 je bilo med navijači slovenske košarkarske reprezentance le malo optimistov. Spomini na neuspeh na eurobasketu so bili preveč sveži, pogled na zdesetkano zasedbo pa ni mogel vlivati velikega zaupanja. Toda moštvo z zgolj dvema adutoma z EP, Edom Murićem in Žigo Samarjem, je v Izraelu prijetno presenetilo. S pomembno zmago si je na stežaj odprlo vrata do mundiala že pred zadnjimi tremi kvalifikacijskimi nastopi; v ponedeljek bo v Kopru gostovala Nemčija.

Kako sta uspeh v Tel Avivu doživela mlada junaka slovenske zasedbe Samar in Urban Klavžar? Uspeh je imel vendarle izrazito kolektivne korenine. Kako je četa Aleksandra Sekulića zmagala s podpovprečnim metom in izgubljenim skokom? Kaj je po dragoceni zmagi poudaril selektor?