Khris Middleton do štiridesetice, Milwaukee do druge zmage

Giannis Antetokounmpo (34) in Deandre Ayton (22) sta bila hude bitke pod košema. FOTO: Jeff Hanisch/Usa Today Sports

Milwaukee je dobil drugo zaporedno tekmo velikega finala lige NBA proti Phoenixu ter izid v seriji na štiri zmage izenačili na 2:2. Tokrat so domači košarkarji zmagali s 109:103.Pri domačih se je izkazals 40 točkami. Prvi zvezdnik Milwaukeejaje dodal 26 točk, 14 skokov in osem podaj.Pri Phoenixu jeustavil pri 42 točkah.ni imel svojega večera, tekmo je končal z desetimi točkami (met 5:13) in petimi izgubljenimi žogami.Phoenix je pred zadnjo četrtino vodil z 82:76, a je kmalu po začetku zadnjega dela igre Booker naredil peto osebno napako, zaradi česar je potem pet minut presedel na klopi.Bucks so do prvega vodstva v zadnjem delu igre (97:95) prišli nekaj več kot tri minute pred koncem, da je zmaga ostala doma pa je poskrbel Middleton.Finalna serija se seli nazaj v Phoenix, kjer bo peta tekma v noči na nedeljo po slovenskem času.