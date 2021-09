Kiddov nasvet Dončiću: Uporabi vse barve, Picasso!

Dončić: Mislim, da ima prav



Porzingis vesel, da bo lahko na igrišču pokazal še nekaj več

bo na pripravljalnih tekmah tudi prvič združil moči z novim trenerjem. Ta ga je ob druženju z mediji pozval, da naj v prihajajoči sezoni preloži nekaj bremena na soigralce.»Ne vem, če je kdo Picassu povedal, da mora uporabiti vse barve, a želim ga le opomniti, da se lahko zanese na svoje soigralce. Tu so, da mu pomagajo. Zelo sem navdušen nad priložnostjo za sodelovanje z mladim Picassom, čigar slike so bile do tega trenutka neverjetne in se bodo le še izboljšale,« je dejal Kidd, nekdanji organizator igre in član edine Dallasove šampionske ekipe.V klubu, ki je v zadnjih dveh letih klonil v prvem kolu končnice, želijo sploh v zaključkih tekem računati na bolj spočitega ljubljanskega asa. Član najboljših peterk NBA v sezonah 2019/20 in 2020/21 je pod taktirkonosil veliko breme v napadu, v minuli sezoni je odigral 36 odstotkov vseh minut v rednem delu, v končnici je odstotek še narasel na 40,4 odstotka, obe številki predstavljata rekordni delež med vsemi košarkarji v ligi. Dallas je na obračunu z Los Angeles Clippers izpadel po sedmih tekmah kljub Dončićevemu povprečju 35,7 točke in 10,3 podaje.»Mislim, da je veliko stvari, ki jih lahko izboljšam na in ob igrišču. To pa je, jasno, ena od teh. Mislim, da ima prav,« se je s Kiddom strinjal Dončić, ki je s trenerjem pohvalil tudi latvijskega zvezdnika. Slednji je v minuli sezoni povsem izgubil svoj status člana začetne peterke in bil na robu tega, da zapusti klub. Kidd ga je tako kot Dončića – v Ljubljani se je ustavila celotna delegacija Mavericks z lastnikomna čelu in z njim podpisala novo petletno pogodbo – obiskal v njegovi domovini in očitno pritisnil na prave gumbe, saj nekdanji član New York Knicks bojda deluje kot prerojen. To je sicer njegova tretja sezona, potem ko je z Dallasom podpisal petletno pogodbo za nekaj več kot 135 milijonov evrov.»Letos je v precej boljši formi, še posebej psihično. Lahko vidiš, da se zabava, ko treniramo. Mislim, da ga čaka izvrstna sezona,« je o drugem največjem zvezdniku ekipe povedal Dončić. Kidd 26-letnega asa vidi na položaju krilnega centra, ko bodo Mavericks začenjali tekme z visoko postavo, je poročal ESPN.»Če poenostavim – želim si, da je KP košarkar. Ni nobenih omejitev le mete za tri točke. To, da se je sposoben obračati, da je sposoben metati s polrazdalje, da je sposoben voditi žogo ... Želim si, da je zvest samemu sebi, torej, da je košarkar in ne le da je omejen na mete za tri ali prodiranje iz kota. Želim si, da bi se na igrišču dobro počutil kjer koli. Mislim, da je orožje. Preveč dobro meče žogo, da ne bi bil sposoben zadevati metov s polrazdalje,« je recept za latvijskega zvezdnika razkril Kidd.Besedo je dobil tudi Porzingis, ki je imel v minulih sezonah tudi več hujših težav s poškodbami, v sezoni 2020/21 pa je po podatkih ESPN zabeležil najboljši odstotek zadetih »odprtih« metov v karieri (58,2 %).»Več bo moje igre. Večkrat se bom lahko ponujal pod obročem in teh situacij sem vajen. Veliko so me uporabljali zgolj kot nekoga, ki odpira prostor in meče trojke, čutim pa, da to ni celoten nabor moje igre. Moja igra obsega več kot to. Naučil sem se veliko stvari, prilagodil mojo igro kot sem jo moral, a veselim se tega, da me bodo uporabili na najboljši možen način,« je povedal Porzingis, ki v tokratno sezono končno vstopa povsem pripravljen in brez vidnejših težav s poškodbami.