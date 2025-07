Milano se ne da, z reprezentančnega seznama odpadel tudi Josh Nebo

Slovenska košarkarska reprezentanca je z opravljenim v uvodnem delu priprav zadovoljna, vrnitev z Rogle pa je pustila precej grenkega okusa. Tudi selektor Aleksander Sekulić ni skrival razočaranja nad dejstvom, da je ostal brez dveh nosilcev igre, po Vlatku Čančarju je prihod v reprezentanco odpovedal tudi njegov bodoči soigralec pri milanski Olimpii Josh Nebo.

Zoran Dragić je eden redkih "preživelih" staroselcev v izbrani vrsti. FOTO: Voranc Vogel

»Potihem sem se pripravljal na to, da enega nosilca ne bo, nisem pa pričakoval, da bom brez obeh. A zdaj smo ostali z igralci, ki so tukaj in ti bodo morali pokazati največ, štab bo moral reagirati hitro, da se prilagodimo na nov položaj,« je pojasnil Sekulić. Naturaliziranega košarkarja tako v slovenski reprezentanci ne bo, Jordan Morgan zaključuje igralsko kariero, Mike Tobey je končal slovensko poglavje. Alen Omić? »Ne pride v poštev,« dvoma ne pušča selektor.

Slovenija je drugi del priprav v Stožicah pod košem začela igralsko močno okrnjena, prvi izbiri bosta najverjetneje Robert Jurković in Žiga Daneu. »Nista še uvrščena med 12, evropsko prvenstvo pa ni mačji kašelj, a če malo preračunamo, hitro vidimo, koliko je ura,« je selektor med vrsticami že namignil, da bosta visoka igralca del rotacije na Poljskem. Zagotovo bo Slovenija morala poskusiti tudi z nižjimi peterkami in tekmecem odgovoriti s hitrostjo, v skoku in pod obročem jim bo težko kos.

Robertu Jurkoviću (desno) se obeta pomembna vloga na EP. FOTO: Voranc Vogel

Nekaj ozadja glede odpovedi Neba in Čančarja je podal še predsednik košarkarske zveze Matej Erjavec: »Bili smo v pogajanjih z Milanom, ki ni prepovedal igralcema, da prideta na zbor, jima je pa to močno odsvetoval. Odločila sta se, kot sta se in to povsem razumem, oba sta zaradi poškodb izpustila večji del sezone in se šele vračata v pogon.«

Z vrnitvijo v dvorano Stožice so Slovenci začeli glavni del priprav na misijo eurobasket 2025, v kateri jih čaka tekem poln avgust, tudi domača prijateljska tekma s svetovnimi prvaki Nemci (8. avgust). Takrat bo dres z državnim grbom morda že nosil tudi Luka Dončić, ki naj bi se pridružil takoj, ko opravi obveznosti v ZDA, 4. ali 5. avgusta. Po odpovedi julijskega turnirja na Kitajskem se bodo med pripravami izognili dolgim potovanjem in štedili moči za turnir, ki se bo za Slovence v Katovicah začel z zahtevno tekmo proti domačinom Poljakom 28. avgusta.