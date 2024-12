Kljub zmagi si Zvezdan Mitrović želi še več, predvsem s klopi

Domači nastopi v letu 2024 so se za zmaje končali po željah, Cedevita Olimpija v Tivoliju ni imela prevelikih težav s SC Derbyjem iz Podgorice, pa čeprav se Črnogorci do zadnjih minut niso predali. Z zmago s 100:86 so izpolnili cilj, po tekmi pa je trener Zvezdan Mitrović uperil prst v igralce s klopi.

Tekmovanje na dveh frontah (in dodatno še v slovenskem pokalu) je tudi na moštvu Olimpije pustilo sledi, na trenutke je zaradi utrujenosti opazno pomanjkanje koncentracije, čeprav pristopa in želje igralcem ne gre očitati. Tu bi morali voz naprej potegniti igralci s klopi, predvsem mladi Slovenci, ki pa zaenkrat ne izkoriščajo (omejenih) priložnosti, ko jih dočakajo.

FOTO: Filip Barbalić

»Čestitam ekipi SC Derby, ki je že na prejšnjih tekmah z Budućnostjo in Crveno zvezdo dokazala, da se nikoli ne preda. Mi smo morali garati, se vsakič znova oddaljiti, naši tekmeci pa so se vedno uspeli vrniti v igro za zmago. Vidi se, da delajo, in da so mlade igralce obkrožili z izkušenimi igralci. Mi smo igrali v valovih in bilo je pomembno, da dobimo to tekmo po obračunu s Turk Telekomom ter da se predvsem psihično dvignemo. Malo sem razočaran nad doprinosom nekaterih igralcev s klopi, saj čakam, da se zbudijo, mi pa zmage potrebujemo in časa za to čakanje ni veliko,« Mitrović ni bil zadovoljen z odzivom moštva, ko so na parket prišli rezervisti.

Nova priložnost proti Iliriji

Večji doprinos so v klubu pričakovali od Gregorja Glasa, ki ne najde prave forme, tudi Žiga Daneu dobiva le drobtinice, Rok Radović pa igra po principu toplo-hladno. Proti Derbyju je glas igral le minuto in pol, enako velja za Martinasa Gebna, Daneu pa nekaj manj kot pet minut. Že večkrat je Mitrović posredno poudaril, da bi si morali igralci s klopi predvsem z večjo energijo, željo in bojem za vsako žogo izboriti minutažo, potem tudi napake, ki se neizogibno bodo zgodile, ne bodo zbudile nezadovoljstva v strokovnem štabu.

Olimpiji so tokrat v Tivoliju pomagali tudi glasni gledalci. FOTO: Filip Barbalić

Že na naslednji tekmi Slovence brez dvoma čaka večja minutaža, Olimpija bo v pokalu 26. 12. igrala proti Iliriji. Kdor bo izstopal na ljubljanskem dvoboju, si morda lahko obeta nekaj trenutkov za dokazovanje tudi ob koncu leta, ko bodo zmaji 30. 12. gostovali na vročem parketu beograjske Arene pri Partizanu.