Izraelci v Kopru do tolažilne zmage nad Slovenijo

Slovenska košarkarska reprezentanca bo ne glede na dva poraza v zaključnem februarskem ciklusu kvalifikacij avgusta letos nastopila na 19. svetovnem prvenstvu, ki ga bodo gostili Filipini, Indonezija in Japonska, kjer bodo Slovenci tudi začeli z nastopi v mestu Okinava na istoimenskem japonskem otoku. V ponedeljek je morala Slovenija v Kopru sicer priznati premoč Izraelu, ki je slavil s 87:79 in se tekmecem maščeval za novembrski poraz na tekmi 3. kola v Tel Avivu.

Slovenija : Izrael 79:87 (63:55, 38:42, 16:22) Dvorana Bonifika, gledalcev 1500, sodniki: Zaščuk (Ukrajina), Tomaševič (Slovaška), Mačiulis (Litva). Slovenija: Klavžar 6 (2:2), Samar 11 (0:2), Nikolić 12 (2:2), Radović 4, Mahkovic 11 (6:6), Ciani 6 (2:4), Glas 26 (4:6), Macura 2, Stergar 1 (1:2). Izrael: Segev 1 (1:2), Timor 18 (4:4), Huber 2, Blayzer 11, Zalmansson 9 (2:6), Levi 20 (1:1), Yaacov 18 (7:9), Ginat 8 (3:6). Prosti meti: Slovenija 19:25, Izrael 18:28. Met za dve točki: Slovenija 18:34, Izrael 15:33. Met za tri točke: Slovenija 8:26 (Glas 4, Nikolić 2, Samar, Mahkovic), Izrael 13:27 (Levi 5, Timor 4, Blayzer, Zalmansson, Yacov, Ginat). Skoki: Slovenija 34 (25 + 9), Izrael 38 (26 + 12). Osebne napake: Slovenija 28, Izrael 23. Pet osebnih napak: Mahkovic (40.).

Slovenija je zasedla tretje mesto v skupini s sedmimi zmagami in petimi porazi, prvo mesto v skupini J je po zmagi nad Finsko (9:3) v Espooju s 87:81 osvojila Nemčija (10:2). To so tri od 12 evropskih reprezentanc, ki bodo nastopile na turnirju 32 najboljših ekip na svetu, ki ga bodo od 25. avgusta do 10. septembra gostili Filipini, Indonezija in Japonska. Slovenija, ki je v kvalifikacijah igrala brez zvezdnikov iz lige NBA in evrolige, na zadnjih dveh tekmah pa tudi brez najboljših iz Cedevite Olimpije, je po dvakrat premagala Hrvaško in Švedsko, po eno zmago je vpisala proti Nemčiji, Estoniji in Izraelu, s Finsko pa je dvakrat izgubila.

Pomlajena zasedba Aleksandra Sekulića v Kopru ni pokazala svojega potenciala. Imela je sicer nekaj dobrih minut, v tretji četrtini je blestel Gregor Glas, ki je bil s 26 točkami tudi prvi strelec srečanja, kaj več pa približno 1500 gledalcev v Bonifiki ni videlo. Delno gre opravičilo iskati v trebušnih težavah, ki so zdelale okostje ekipo po vrnitvi iz Estonije, kjer je Slovenija v petek pokleknila v zadnjih sekundah.

Tekmo je Slovenija izgubila v zadnji četrtini, ki jo je začela z osmimi točkami prednosti. Izrael je takoj naredil delni izid 10:0 in v nadaljevanju izkoristil medlo obrambo Slovenije ter nerazpoloženost strelcev v napadu. Dve minuti in pol pred koncem je povedel z 78:71. Najbolj pozitivna stvar popoldneva v Kopru je bila predstava 21-letnega Glasa, člana Cedevite Olimpije, ki kot posojen igralec nastopa za črnogorski Mornar. Krčan je v dobrih 21 minutah na parketu dosegel 26 točk (met 8:20), od tega 14 v tretji četrtini.

Aleksej Nikolić je zbral 12 točk in še 6 asistenc, po 11 točk pa sta jih prispevala Blaž Mahkovic (met 2:3) in Žiga Samar (met 5:10).

Sekulić: Preveč vzponov in padcev, mladi pa so dokazali, da ima Slovenija lepo prihodnost

»Izpolnili smo osnovni cilj, ki je bil uvrstitev na svetovno prvenstvo, žal pa zadnjih dveh tekem nismo uspeli dobiti. Imeli smo željo, a nas je viroza na poti iz Estonije precej zdelala,« je po tekmi dejal selektor Sekulić. »Pred tekmo z Izraelom praktično nismo trenirali. Imeli smo preveč vzponov in padcev v igri. Zlasti slednji so bili hudi in boleči. Navkljub dvema porazoma so se mladi igralci predstavili v dobri luči, dali so vse od sebe, in dokazali, da ima Slovenija lepo prihodnost. Dobili so bogate izkušnje, seveda pa jih čaka še veliko dela.«

Aleksej Nikolić, ki je opravljal naloge kapetana Slovenije, je dodal: »Kar nekaj igralcev, vključno z mano, je imelo trebušne težave po vrnitvi iz Estonije, a o tem med tekmo nismo razmišljali. Dogovorili smo se, da bo vsak, ki bo prišel na parket, dal vse od sebe. V zadnji četrtini se je videlo, da nam je zmanjkalo energije in zbranosti v napadu, kar so gostje znali kaznovati. Imamo mlado ekipo, v povprečju staro nekaj čez 22 let, in izkušnje so na izenačenih tekmah zelo pomembne.«