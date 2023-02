Košarkarji želijo v Kopru popraviti vtis iz Estonije

Slovenska košarkarska reprezentanca se bo za konec drugega dela evropskih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v ponedeljek v Kopru pomerila še proti Izraelu. Tekma se bo začela ob 18. uri. Varovanci selektorja Aleksandra Sekulića, ki so si nastop na SP zagotovili že v prejšnjem ciklu, so v petek presenetljivo izgubili proti Estoniji.

V slovenskem taboru so nesrečen in nespreten petkov poraz v estonski prestolnici že analizirali. Vsi skupaj verjamejo, da so se iz tekme veliko naučili, reprezentanti pa so misli hitro usmerili v dvoboj proti Izraelu, je na spletni strani zapisala Košarkarska zveza Slovenije.

Tudi Izraelci so v petek izgubili. Večji del tekme so vodili proti Finski, a prednost v zaključku zapravili in izgubili po podaljšku.

Reprezentanci Slovenije in Izraela sta doslej odigrali devet medsebojnih tekem. Pet jih je pripadlo Slovencem, ki so zmagali tudi novembra v teh kvalifikacijah. V Tel Avivu je bilo 75:62.

Še bolj kot strokovni štab pa se s pripravami za ponedeljkov obračun v tem trenutku ukvarja zdravniška služba reprezentance. Na nedeljskem dopoldanskem regeneracijskem treningu je namreč vadila le sedmerica košarkarjev, saj se po vrnitvi iz Estonije s trebušnimi težavami soočajo Žiga Samar, Gregor Glas, Aleksej Nikolić, Leon Stergar in Saša Ciani.

Sekulić bo tako šele po zadnjih dveh treningih oziroma tik pred tekmo videl, na koga izmed dvanajsterice košarkarjev bo lahko računal. »V Kopru smo vsakič imeli bučno podporo navijačev, ki so nam pomagali do pomembnih zmag in uvrstitve na svetovno prvenstvo. Kvalifikacije želimo končati z zmago. Želja po dokazovanju te mlade reprezentance je zelo velika«, je za KZS dejal Sekulić.

»Verjamem, da se bodo fantje slovenski javnosti predstavili z veliko mero borbenosti in pogumno igro ter pokazali svoj razkošen talent,« je še dodal slovenski selektor.

»Novembra so nas v Kopru do zmage in uvrstitve na svetovno prvenstvo popeljali glasni navijači in upamo, da se bodo tudi tokrat zbrali v velikem številu. Vsekakor si kvalifikacije želimo zaključiti z zmago. Tekma bo za nas mlade igralce nova lepa priložnost za dokazovanje,« pa je za KZS dejal 18-letni Urban Klavžar.

Pred zadnjim krogom kvalifikacij je sicer že znanih devet od 12 evropskih reprezentanc, ki bodo zaigrale na svetovnem prvenstvu, to bo potekalo od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Slovenija bo četrtič udeleženka košarkarskega mundiala. Prvič je na njem nastopila 2006 na Japonskem, 2010 je igrala v Turčiji, 2014 pa v Španiji.

Iz skupine J sta si nastop na prvenstvu ob Sloveniji zagotovili še Nemčija in Finska, ki bosta v ponedeljek igrali za prvo mesto v skupini. Poleg omenjenih treh reprezentanc zadnje tekme mirno pričakujejo še Francozi, Grki, Italijani, Latvijci, Litovci in Španci.

Slovenija bo prvi del SP igrala v Okinavi na Japonskem, tekmeci pa bodo znani po žrebu skupinskega dela 29. aprila v filipinskem Quezon Cityju.