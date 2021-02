Krka po slabem uvodu brez možnosti proti Mornarju

Liga ABA, 19. krog

Košarkarji Krke so v 19. krogu lige ABA gostovali pri Mornarju in visoko izgubili z 61:80.Košarkarji Krke so po visokem porazu proti Mornarju iz Bara ostali na desetem mestu lestvice s petimi zmagami, medtem ko so Črnogorci začasno skočili na vrh. Dvomov o zmagovalcu tako rekoč ni bilo od samega začetka tekma.Novomeščani so namreč obračun zelo slabo odprli, prvi koš pa so prekdosegli šele po dobrih petih minutah (2:13). V oči je v prvem polčasu bodlo predvsem slabo zaključevanje napadov krkašev pod košem, saj so zgrešili nekaj enostavnih polaganj.Košarkarji Mornarja so ves čas držali dvomestno razliko, Krka pa se je najbolj približala ob koncu druge minute druge četrtine na minus šest. Polčas so domačini dobili s 45:35.Tretjo četrtino so Novomeščani odprli podobno slabo kot prvo. Prvi koš so v drugem polčasu dosegli po štirih minutah in 50 sekundah, prednost domačih pa je do konca četrtine narasla na 21 točk.Učinkovitost slovenskih košarkarjev v napadu je bila slaba. Varovanci Vladimirja Anzulovića so iz igre zadeli le 22 od 72 metov, kar je bilo precej premalo proti eni najboljših ekip v ligi Aba.Pri gostih sta 11 točk doseglain, pri domačih pa je bil s 16 točkami najboljši strelec tekmeMornar - Krka 80:61 (28:18, 17:17, 17:6, 18:20)Mornar: Gabriel 4 (2:4), Needham 7 (2:2), Jeremić 11 (2:2), Gordić 9 (1:3), Šehović 16 (2:2), Smith 5 (1:4), Lazić 2, Vujošević, Hamilton 8, Vranješ 2, Bjelica 12 (1:1), Luković 4.Krka: Camphor 8 (0:1), Stipčević 5, Vrabac 11, Barič 10 (3:4), Kosi, Škifić 11, Škedelj 5, Lapornik 4 (2:2), Rebec 3, Vučetić (0:2), Milovanović 4 (2:2).Prosti meti: Mornar 11:18, Krka 7:11.