Krka se je za uvod znesla nad Laščani

Krka : Zlatorog Laško 120:70 (32:23, 56:38, 90:57) Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 150, sodniki: Španič (Postojna), Mohorič (Velenje), Novak (Hruševje).

Krka: French 14 (0:2), Gibbs 24 (1:1), Stergar 20 (4:6), Stipčević 17, Stavrov 13 (3:3), Stipaničev 7 (3:3), Škedelj 2, Lapornik 10 (2:2), Macura 13 (1:3), Klobučar.

Zlatorog Laško: Jančar Jarc 7 (1:2), Medved 10, Pirš 2, Filipič, Kalan, Copot 8, Kellner 20 (2:3), Grušovnik 8, Dragan 15 (2:4), Strajnar.

Prosti meti: Krka 14:20, Zlatorog Laško 5:9.

Met za tri točke: Krka 18:27 (Gibbs 7, Stipčević 5, Stergar 2, Stavrov 2, Lapornik 2), Zlatorog Laško 11:19 (Kellner 4, Dragan 3, Medved 2, Copot 2).

Osebne napake: Krka 17, Zlatorog Laško 19.

Košarkarji Krke in Zlatoroga Laško so odprli novo sezono državnega prvenstva, dvoboj pa se je končal s pričakovano zmago Novomeščanov. Preostale tekme 1. kroga v prvem delu prvenstva bodo v soboto, 2. oktobra. Varovanciso imeli nekaj težav le na začetku prve četrtine, ko so gosti iz Laškega povedli najprej za osem (13:5), nato pa še za devet točk (19:10) v sedmi minuti. Toda nato je Krka z delnim izidom 22:4 že do konca prve četrtine postavila stvari na svoje mesto.V prvih minutah druge četrtine so se Laščani približali na -6, a je nato domače moštvo znova strnilo vrste in si do polčasa priigralo 18 točk naskoka.Strelsko razpoloženi Novomeščani so v drugem delu le še povišali prednost, stotico pa presegli že v 34. minuti srečanja. Na koncu je razlika znašala kar 50 točk.Pri domačih se je najbolj izkazals 24 točkami, od tega 17 v prvem polčasu v vsega 13 minutah, 20 jih je dodal še Leon Stergar,pa se je ustavil pri 17. Pri gostih je bil najbolj razpoloženz 20 točkami.Naslednjo tekmo bo Krka odigrala v Šentjurju (6. 10.), košarkarji iz Laškega pa proti Nutrisport Iliriji (9. 10.).