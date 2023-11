Krka se odlično počuti v Beogradu, slabše v Novem mestu

Po devetih kolih lige ABA košarkarji Krke ostajajo brez zmage v domači dvorani. Edina uspeha doslej so dosegli na gostovanjih pri FMP in Megi, zato pa so v Novem mestu gladko izgubili proti beograjskima evroligašema. Danes so jo vendarle odnesli veliko bolje kot v 2. kolu proti Partizanu (56:96), proti vodilni Crveni zvezdi so klonili s 67:90 (42:62, 25:41, 13:26).

Novomeščani so možnosti za kaj več zapravili že v uvodu, ko se po zaostanku 0:11 nikakor niso mogli približati, čeprav je bila igra v nadaljevanju bolj izenačena. Gostje so v drugem delu hitro presegli mejo +20, Novomeščanom pa je do konca preostal le še boj za čim bolj znosen poraz.

Večino tretje četrtine so ostali pri tem zaostanku, v zadnji pa so vendarle zaigrali bolje in se približali (58:71 in 60:73). A gostje so zanesljivo nadzorovali potek tekme in prednost na koncu povišali na 23 točk. Slovenski reprezentant pri Crveni zvezdi Mike Tobey je bil s 16 točkami najboljši strelec dvoboja.

Krka: Stergar 15 (3:5), Bačvić 3, Cerkvenik 9 (2:2), Cousins 11 (2:2), Jurković 8, Špan 3, Škedelj 10, Radovanović 5, Macura 3 (1:1); Crvena zvezda: Lazarević 12, Davidovac 2, Mitrović 9 (3:4), Simonović 12, Tobey 16 (2:2), Bolomboy 13 (3:5), Nedović 11, Giedraitis 6 (0:3), Dos Santos 9 (1:1).