KZS na obisku v Dallasu: Dončić morda v boj že proti Hrvaški

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je na spletni novinarski konferenci med obiskom Dallasa dejal, da bi lahko Luka Dončić za reprezentanco nastopil že junija v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023, ko bo dvorano Stožice obiskala Hrvaška.

»S tem so povezani stroški zavarovanja, ki so precej narasli. Sodelovanje z Dallasom zaenkrat res poteka brezhibno. Računamo na pomoč pokroviteljev, to pa je stvar pogovorov. Ne bo šlo čez noč,« je dejal Erjavec, ki se bo v Teksasu po dolgem času srečal tudi z nekdanjim selektorjem Igorjem Kokoškovom, ki je zdaj pomočnik trenerja ekipe Mavericks Jasona Kidda.

Septembra slovensko reprezentanco v Kölnu čakajo tudi prve tekme evropskega prvenstva, na katerem bo branila naslov. Erjavec je navdušen nad delom Nemške košarkarske zveze, ki skrbi za odlično prodajo vstopnic in slovenskim kolegom ponuja domiselne rešitve za transport navijačev. Erjavec napoveduje, da bi lahko padel tudi nov slovenski rekord po številu navijačev, ki ga seveda drži zlati finale eurobasketa 2017 v Istanbulu.

»Moram pohvaliti nemško zvezo. Kar delajo oni, je noro. Lahko se le učimo, 80 tisoč vstopnic so že prodali za svojo skupino v Kölnu, to se mi zdi neverjetno. Pričakujem, da bo Istanbul padel, ali v Berlinu ali v Kölnu pa težko rečem,« se je proti skupini smrti, kot jo je označil – v njej bodo poleg Nemčije in Slovenije igrale še Francija, Litva, Bosna in Hercegovina ter Madžarska –, še ozrl Erjavec.

Vključili sta se tudi veleposlaništvi

»Vseskozi smo v stiku z nemškimi organizatorji, saj se bodo oni angažirali, kako na primer pripeljati slovenske navijače iz relativno bližnjega Bruslja do Kölnu. Ob tem razmišljajo tudi, kako v Köln in Berlin privabiti čim več Slovencev, ki delajo v Nemčiji. Vključili sta se tudi veleposlaništvi, debata poteka o vezeh med Dirkom Nowitzkim in Luko Dončićem, ... Skratka, veselimo se evropskega prvenstva, na katerem bomo lahko končno branili zlato medaljo iz Istanbula,« je povedal predsednik KZS.

Eurobasket 2022 bodo od 1. do 18. septembra gostile Češka, Gruzija, Italija in Nemčija. Slovenija bo tekme v skupini B, v kateri so Nemčija, Litva, Francija, Madžarska ter Bosna in Hercegovina, igrala v dvorani Lanxess, ki sprejme 19.000 gledalcev, zaključni boji v Berlinu pa bodo potekali v Mercedes-Benz Areni s kapaciteto 14.500 sedežev. Erjavec je v ZDA odpotoval skupaj z direktorjem reprezentanc Matejem Likarjem in koordinatorjem reprezentanc Markom Miličem. V Dallasu se bo sestal z Dončićem in njegovimi petimi, šestimi svetovalci, s klubskim vodstvom ter nato pred tekmo z Brooklyn Nets še z Vlatkom Čančarjem in Denver Nuggets.

»Za nami je verjetno najuspešnejše leto v zgodovini slovenske košarke. Ne le rezultat na olimpijskih igrah tudi nastopi mlajših selekcij in ženskih reprezentanc dokazujejo, da smo na dobri poti in da je pred nami svetla prihodnost. Poleg evropskega prvenstva in, upajmo, nastopa na svetovnem prvenstvu 2023 se veselimo tudi eurobasketa za ženske, ki ga bo Slovenija gostila poleti 2023. Imamo namreč zelo nadarjeno in močno žensko reprezentanco, ki je sposobna pred domačo publiko narediti odmeven rezultat,« je dodal Erjavec.