LeBron James: Bostonovi navijači so rasisti

»Navijači Bostona so rasisti, j.....,« je štirikratni prvak lige NBA, športni milijarder in delni lastnik bostonskega bejzbol kluba Red Sox, LeBron James brez razmisleka odgovoril na vprašanje, katere navijače v ligi NBA najbolj sovraži. V pogovoru za televizijski pogovorni šov The shop, v katerem so sodelovali še nogometni zvezdnik Manchester Uniteda Marcus Rashford, umetnik Rashid Johnson, ustvarjalec šova Paul Rivera in športni poslovnež Maverick Carter, se ni ustavil pri ostrih besedah. »Saj so rasisti,« se ni dal ob pripombi, zakaj tako meni. »Vedno ti nekaj vržejo. Ko sem zapustil igrišče, me je nekdo zalil s pivom,« je pripomnil.

O neprijetnem navijanju Bostonovih navijačev sta potožila tudi zvezdnik Brooklyna Kyrie Irving in Golden Statea Draymond Green. Na koncu pogovora se je James pošalil, da je Boston edino mesto, kjer v športnih dvoranah v klubskih trgovinah prodajajo majice z napisom »J... se LeBron«.

Že 37-letni košarkar LA Lakers je leta 2021 še povečal svoj lastniški delež v poslovni skupini Fenway Sports Group, ki ima v lasti Red Sox in nogometni klub Liverpool.