V Los Angelesu so se veselili prve zmage

Košarkarji Los Angeles Lakers so dosegli prvo zmago v tej sezoni severnoameriške lige NBA. Ponoči so s 121:118 premagali Memphis, najbolj pa se je ob zmagi izkazal Carmelo Anthony, ki je dosegel 28 točk. S tem je na večni lestvici strelcev v najmočnejšem košarkarskem tekmovanju napredoval na deveto mesto.

Sedemintridesetletni Anthony je pred obračunom potreboval 15 točk, da bi ujel slovitega in že pokojnega Mosesa Malona (27.409), dvoboj proti Memphisu pa je sklenil z 28. in je zdaj pri 27.423 točkah. Naslednji na lestvici je Shaquille O'Neal z 28.596 točkami.

Anthony je bil eden ključnih košarkarjev jezernikov ob prvi zmagi v sezoni. Bil je najboljši strelec moštva, zadel pa je deset od 15 metov iz igre, od tega šest od osmih za tri točke. Z 22 oz. 19 točkami sta svoje dodala še Anthony Davis in LeBron James. Ja Morant je kot prvi košarkar v zgodovini Memphisa na eni tekmi dosegel 40 točk in 10 podaj, a je zgrešil prosti met za podaljšek vsega dve sekundi do konca pri zaostanku 118:119.

Vroč v ligi NBA ostaja Golden State. Bojevniki so na krilih Stephena Curryja dosegli še tretjo zmago na prav toliko tekmah, tokrat so premagali Sacramento Kings s 119:107. Triintridesetletni Curry je ob zmagi dosegel 27 točk ter vknjižil še deset podaj, s čimer je postal prvi košarkar v zgodovini Golden Stata s 5000 asistencami v karieri. Z 22 točkami se je izkazal tudi Jordan Poole, medtem ko je za kralje iz Sacramenta 24 točk dosegel Harrison Barnes.

Stephen Curry in Golden State imenitno odprla sezono. FOTO: Kelley L Cox/Usa Today Sports

Slabše gre v letošnji sezoni trenutno enim izmed favoritov za osvojitev naslova. Brooklyn je drugič izgubil, tokrat proti Charlotteu, ki po treh tekmah ostaja 100-odstoten. Pri sršenih je tokrat blestel Miles Bridges, ki se je ustavil pri 32 točkah in devetih skokih. Za mrežice, ki so doslej le enkrat slavile, ni bilo dovolj niti 38 točk Kevina Duranta (17/24 iz igre). Le še James Harden je za Brooklyn presegel dvomestno število točk, a s 15. zaostal za svojimi običajnimi številkami.

Prvič v sezoni je izgubil New York , boljši je bil Orlando s 110:104. Izkazal se je predvsem Cole Anthony, ki je dosegel 29 točk, 16 skokov in osem podaj. Za Newyorčane je točko več dosegel Julius Randle, ki je prav tako vpisal 16 skokov ob štirih blokadah, iz igre pa je zadel le osem od 24 metov.

Druge zmage v sezoni so se veselili košarkarji Philadelphie, ki so ugnali Oklahomo s 115:103. Seth Curry je prispeval 28 točk, Joel Embiid jih je dodal 22, za poražence pa je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 29 točk.

Boston je proti Houston le vknjižil prvo zmago v sezoni. Zmagal je s 107:97, Jayson Tatum pa je dosegel 31 točk. Za rakete se je pri 30. ustavil Jalen Green.

Slovenskih košarkarjev danes ni bilo na parketu, v noči na torek bosta dejavna Goran Dragić, ki bo s Torontom gostil Chicago. Vlatko Čančar pa bo z Denverjem na prve minute v sezoni čakal proti Clevelandu.