LeBron James se umika z družbenih omrežij

Superzvezdnik severnoameriške košarkarske lige NBA LeBron James si bo vzel časovno nedoločen premor od družbenih omrežij. James, ki pri svojih 39 letih igra košarko za ekipo Los Angeles Lakers, je v sredo delil do negativnega poročanja ameriških športnih medijev kritično objavo.

James, ki ima skupaj približno 212 milijonov sledilcev na svojih računih Instagram in X, je oznanil popolno abstinenco od družbenih medijev, potem ko je delil objavo Richa Kleimana, dolgoletnega agenta zvezdnika NBA Kevina Duranta.

»Glede na tolikšno količino sovraštva in negativnosti v današnjem svetu me zmede, zakaj nekateri vsedržavni športni mediji še vedno mislijo, da je najboljši način za poročanje o športu z negativnega zornega kota,« je Kleiman zapisal na X, nekdanjem Twitterju. »Meni se zdi povsem nesmiselno odzivati se na vse skupaj.«

As slovite franšize iz Kalifornije je delil objavo z enobesednim komentarjem: »Amen!« James ni ostal pri tem, ampak je potrdil, da zapušča družbene medije, za zdaj. Ni prvič, da se je James odmaknil od družbenih omrežij, a običajno zato, da se je lahko bolj zbral na igranje košarke.

Jamesova poteza ne kaže, da naj bi bila povezana z razpletom ameriških predsedniških volitev in dejstvom, da je milijarder Elon Musk, ki je prevzel nekdanji Twitter, podpornik in dejavni sodelavec novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa in bo dobil položaj v Trumpovi administraciji.