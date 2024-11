Westbrook dosegel mejnik, ogrozi ga lahko le Jokić

Košarkar Denver Nuggets Russell Westbrook je v zmagi proti Memphisu prispeval dvanajst točk, deset skokov in štirinajst skokov ter tako zabeležil 200. trojni dvojček v karieri, s čimer je postal prvi igralec, ki je dosegel ta mejnik. Zadnji skok, ki ga je potreboval za trojni dvojček, in edini skok v napadu je dobil z manj kot dvema minutama do konca tekme po zgrešenem metu za tri točke Daria Šarića. »Resnično sem hvaležen, da lahko igram to igro, da lahko to počnem. Toda cenim tudi tiste, ki so prišli pred mano,« je ob dosegu mejnika dejal Westbrook.

Drugi po številu zbranih trojnih dvojčkov je Oscar Roberston, ki jih je zbral 181, na tretjem mestu je Magic Johnson. Četrti na lestvici je Westbrookov soigralec Nikola Jokić, ki jih je zbral 136. Westbrook je po tekmi pojasnil, da je hvaležen, da igra z Jokićem, ki je izpustil zadnje tri tekme Nuggets. »Nikola je najboljši košarkar na svetu. Hvaležen sem, da sem del ekipe in da imam priložnost to storiti [doseči 200. trojni dvojček] v njegovi odsotnosti,« je povedal Westbrook. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je na devetem mestu s 77 trojnimi dvojčki.

V sezoni 2016/2017 je Westbrook postal prvi igralec po Roberstonu, ki je zbral sezonski trojni dvojček. Tisto sezono je 36-letni Američan postal tudi najkoristnejši igralec rednega dela lige NBA. Sezonski trojni dvojček je ponovil še trikrat. Pred aktualno sezono se je dolgoletni igralec Oklahome pridružil Denverju, kjer tekme začenja s klopi.